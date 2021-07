ZF trauert um Vorreiter der Elekrifizierung

Peter Ottenbruch, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der ZF Sachs AG und früheres Mitglied des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG, ist am 13. Juli überraschend verstorben. Der promovierte Maschinenbauingenieur war von 2002 bis 2007 Mitglied des Vorstands der ZF Sachs AG in Schweinfurt, bei der er 2007 den Vorstandsvorsitz übernahm. Ab 2011 verantwortete er den Bereich Technik im Vorstand der ZF Friedrichshafen AG, bevor er 2013 als Vorsitzender der Geschäftsführung der ZF Lenksysteme GmbH nach Schwäbisch Gmünd wechselte. Diese Position hatte er inne, bis er aus gesundheitlichen Gründen ausschied.

Nahbarer und sehr beliebter Manager

Als Mitglied des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG verantwortete Peter Ottenbruch den Bereich Technik. Darüber hinaus zeichnete er für die Region Asien-Pazifik verantwortlich. Peter Ottenbruch war durch sein technisches Engagement hochgeschätzt und als nahbarer Manager bei den Mitarbeitern sehr beliebt, teilt ZF mit.

Ottenbruch trieb die Elektrifizierung des Automobils voran

In der Mobilität der Zukunft setzte Ottenbruch maßgebliche Impulse für die Entwicklung des Technologiekonzerns ZF: Bei der Integration von elektrischen Maschinen in den elektrifizierten Antriebsstrang des Automobils hatte er das Thema Elektrifizierung entscheidend vorangetrieben. So war er maßgeblich für den Aufbau der E-Maschinenfertigung in Schweinfurt verantwortlich – und damit der ersten Starter-Generator-Fertigung in Deutschland überhaupt. Die neue Fertigung wurde 2007 eröffnet; der Serienanlauf fand 2008 statt. Hybridmodule mit einem Elektromotor von ZF kamen erstmals im neu eingeführten Mercedes S400 Hybrid zur Anwendung.