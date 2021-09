ZF trauert um ehemaliges Vorstandsmitglied Wolfgang Vogel

Der ehemalige ZF-Manager Wolfgang Vogel ist am 21. September im Alter von 75 Jahren gestorben. Das geht aus einer Pressemitteilung der ZF Friedrichshafen AG hervor. 15 Jahre war Vogel, der in der Mitteilung als „nahbarer und charismatischer Manager“ beschrieben wird, Vorstandsmitglied von ZF.

Vogel verantwortete neben der Materialwirtschaft vor allem den Unternehmensbereich Nutzfahrzeug- und Sonder-Antriebstechnik in Friedrichshafen, den er aus der Verlustzone geführt und zu einer ertragsstarken Säule des Konzerns entwickelt habe, wie es in der Mitteilung heißt.

Vogel vervierfachte Umsatz

In den anderthalb Jahrzehnten der Verantwortung Vogels für den Unternehmensbereich Nutzfahrzeug- und Sonder-Antriebstechnik haben sich dessen Umsatz- und Mitarbeiterzahlen laut ZF-Angaben rasant entwickelt: Der Umsatz habe sich von 544 Millionen Euro im Jahr 1993 auf über 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2008 vervierfacht, die Zahl der Mitarbeiter weltweit sei von rund 4400 auf etwa 8600 angewachsen.

Die Internationalisierung des Konzerns sei unter Vogels Ägide entscheidend vorangeschritten: Acht neue Auslandsstandorte des Unternehmensbereichs entstanden seit 1994, darunter Standorte in Ungarn, Frankreich, Russland und China.

Mit 48 Jahren wechselte Vogel zu ZF

Wolfgang Vogel, 1945 in Zell am See geborenen, studierte von 1964 an Maschinenbau an der Technischen Universität Wien, bevor er Anfang der 1970er-Jahre als Fulbright-Stipendiat an der Texas Tech University in den USA zusätzlich einen Abschluss als Master of Science machte. 1972 begann Vogel bei der Webasto AG Fahrzeugtechnik, wo er von 1986 an als Vorstandsmitglied Verantwortung für den Bereich Karosseriesysteme trug.

In den Folgejahren war er zudem Mitglied im Aufsichtsrat mehrerer internationaler Unternehmen, bevor er 1994 im Alter von 48 Jahren zur ZF Friedrichshafen AG wechselte.

Seit 2009 im Ruhestand

Bei ZF folgte Wolfgang Vogel als Vorstand auf Rudolf Arnreich. Hier war er zunächst für den damaligen Unternehmensbereich Nutzfahrzeug- und Sonder-Antriebstechnik sowie für die Materialwirtschaft zuständig, dann übertrug ihm das Unternehmen 2001 die Verantwortung für die Region Südamerika und 2003 zusätzlich für die Marine-Antriebstechnik und die Luftfahrt-Antriebstechnik.

2009 ging der gebürtige Österreicher in den Ruhestand.