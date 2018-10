Die Kunst von Nina Rike Springer ist sehr geometrisch und aufgeräumt. Ihre Bilder bestehen aus Kreisen und Vierecken in verschiedenen Farben. Formen wie aus dem Mathematikunterricht, Abteilung Mengenlehre. Aber so klar gegliedert diese künstlerische Welt auch ist – sie ist zugleich völlig absurd. „Das könnte man auch als Gleichnis auf unsere Gesellschaft verstehen“, sagt Regina Michel, Geschäftsführerin der ZF-Kunststiftung, und lacht. Springer stimmt zu: „Mich interessiert das Widersprüchliche. Wie wir versuchen, uns in der Welt zurechtzufinden.“ Das kann schon unfreiwillig komisch werden; tragikomisch also.

Springer ist die 37. Stipendiatin der ZF-Kunststiftung. In ihrer Ausstellung „I believe I can fly“ verwandelt sie sich in die Hauptfigur ihrer eigenen Kunst. Und als Kunstfigur vollzieht sie in ihrer geometrischen Welt körperliche Übungen, die für den Betrachter überhaupt keinen Sinn ergeben – auf digital hergestellten Fotografien ebenso wie in Stop Motion-Filmen. Das Tragikomische liegt schon im Titel der Ausstellung: Ich glaube, ich kann fliegen. Na, denkt man, dann viel Spaß damit. Oder ist an diesem kindlichen Traum was dran? Graf Zeppelin, für seine Flugphantasien als Phantast verschrien, sagte schließlich, man müsse nur dran glauben, dann könne es gelingen.

So erscheinen Springers Exerzitien in zweierlei Licht, wenn sie sich als vervielfältigte Miniaturfigur auf einem Triptychon fürs Fliegen fit macht. In einer Apparatur, die wie eine Waage aussieht, oder auch ein Katapult, auf dem sie entschlossen herumturnt. Die aus geometrischen Formen gebaute Maschine erinnert an die Bauhaus-Ästhetik. An Künstler wie Josef Albers oder Laszlo Moholy-Nagy kann man denken. Der Ernst, mit dem Springer ihr (vielleicht nur vermeintlich) unsinniges Training absolviert, mahnt wiederum an den Dadaismus. Wenn Hugo Ball seine unverständlichen Lautgedichte rezitierte, brach er so wenig in Lachen aus wie hier nun Nina Rike Springer, die keine Miene verzieht.

Springer mag das Behelfsmäßige und Unperfekte. Nur aus dem Unausgereiften spricht noch die große, vielleicht auch kindliche Vision. Wer an den Traum vom Fliegen denkt, hat Ikarus oder den Schneider von Ulm vor Augen, aber keinen Airbus, in dem alle Naivität und Poesie erstorben ist, obwohl er ungleich besser fliegt. Man kann sogar sagen, der Traum vom Fliegen ist nur in solchen Flugmaschinen lebendig, die überhaupt nicht fliegen können. Solchen, wie Gustav Mesmer sie gebaut hat, der „Ikarus vom Lautertal“. Oder eben in denen von Nina Rike Springer. Auch sie baut ihre Visionen mit vergleichsweise primitiven Mitteln. Etwa in einem kurzen Video. Sie zeigt Springer, wie sie auf einem weißen Balken vor weißem Hintergrund liegt und vermeintlich in der Luft zu schweben scheint. „Ich wollte aber, dass man noch erkennt, dass da ein Balken ist“, sagt sie. Andernfalls wäre eine Illusion entstanden, aber kein Traum ins Bild gesetzt worden. Um ihn zu wahren, hat sich Springer Bild für Bild mit Selbstauslöser fotografiert. Ruckartig bewegt sie sich in diesem Stop Motion-Film durch die Szenerie, wie in einem Trickfilm vergangener Tage.

Die Ausstellung ist zugleich eine Modenschau. Springer wird auf ihren Fotografien zum Model, trägt ihre selbst entworfenen Fluganzüge – also Anzüge, mit denen man fliegen kann; „für modebewusste Damen, die beim Fliegen gut angezogen sein wollen“, wie Springer sagt. Ihre Fluganzüge ähneln mal einem poppigen Lampenschirm, den sie um die Hüfte trägt, mal handelt es sich um eine „Schwebekugel“, auf der sie liegt. Der gebogene Körper erinnert optisch an Charlie Chaplin, der im Film „Modern Times“ durch die Zahnräder einer Maschine gedreht wird. Springers Traum von der Technik ist das Ausgeliefertsein an diese Technik so bereits eingeschrieben.

Wirklich genäht oder gebaut hat die ZF-Stipendiatin keinen dieser Anzüge. Sie sind eine Photoshop-Phantasie. Allerdings wirken sie als kämen sie aus Zeiten, in denen es noch keine Computer gab. Ein nostalgischer Zug, aber auch ein weiterer Bruch, der sich durch Springers Kunst zieht.