ZF-Stipendiat Franz John öffnet das Turmatelier

Franz John ist der 38. Stipendiat der ZF Kunststiftung und wird von Februar bis November im ZF-Turmatelier im Zeppelin-Museum leben und arbeiten. Beim Kunst-Freitag am 8. März gibt er erste Einblicke in seine Arbeit und öffnet das Turmatelier, teilt die ZF-Kunststiftung mit.

Die ortspezifischen Kunstprojekte des Berliner Künstlers sind Auseinandersetzungen mit den historischen, geologischen oder klimatischen Besonderheiten einer Region. Während des Stipendiums in Friedrichshafen will er an seinem Projekt Ressource Farbe weiterarbeiten, welches an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Nachhaltigkeit angesiedelt ist. Energiequellen der Klang- und Lichtinstallationen sind Farbstoffsolarzellen, sogenannte Grätzel-Zellen, die der Künstler aus heimischen Pflanzen herstellt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Franz John realisierte verschiedene Projekte im öffentlichen Raum und war auf zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten – etwa im Goethe-Institut Warschau, zweimal auf der São-Paulo-Biennale (Brasilien) oder auf der Skulptur-Biennale Münsterland. Er war auch Artist in Residence am Headlands Center for the Arts in San Francisco sowie Gastdozent an der University of Michigan, der Ohio State University und der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg.

Wie in den Vorjahren hatten unabhängige Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Künstler für das Stipendium 2019 nominiert. Die externen Experten waren Ina Neddermeier, Leiterin der Abteilung Kunst am Zeppelin-Museum, Christian Bauer, Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, Nina Tabassomi, Direktorin, künstlerische Leitung und Geschäftsführung der Taxispalais Kunsthalle Tirol, Jennifer Burkard, Kuratorin für Gegenwartskunst am Museum zu Allerheiligen, und Sabine Himmelsbach, Direktorin des Hauses der elektronischen Künste Basel. Sie hatten zehn Künstler nominiert, von denen sich acht beworben haben. Eine sechsköpfige Jury hatte schließich Franz John als diesjährigen Stipendiaten ausgewählt.