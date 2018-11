ZF startet automatisierte Drohnenflüge im Werksverkehr

Beim Automobilzulieferer ZF sollen künftig Drohnen den Werksverkehr auf dem Gelände in Friedrichshafen entlasten. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, habe ZF als erstes Unternehmen in Deutschland eine Genehmigung für automatisierte Drohnenflüge erhalten.

Ein Drohen-Prototyp ist demnach bereits seit kurzem im Einsatz und bringt Ersatzteile wie Sensoren oder Steuerkarten vom Zentrallager zu dezentralen Werkstätten. Nach Abschluss der Testflüge soll das den Werksverkehr entlasten. Die Drohnen legen bis zu ein Kilometer lange Wege zurück. Langfristig sei ein Einsatz außerhalb des Werksgeländes denkbar, etwa um die Paketzustellung in schwierig zugänglichen Wohngebieten zu erleichtern, schreibt ZF in einer Pressemitteilung.

Drei Kilogramm Nutzlast

Bis zu fünf Kilogramm Gewicht kann die sechsmotorige Drohne auf dem Luftweg transportieren – nach Abzug für Greifer und Transportbox bleiben demnach drei Kilogramm reine Nutzlast übrig. Das reiche für die meisten Ersatzteil- und Werkzeugtransporte auf dem Betriebsgelände.

Instandhaltungsmeister Michael Wiest hatte die Idee für eine automatisierte Lieferdrohne. (Foto: ZF)

Aus Sicherheitsgründen fliegt die 30 Stundenkilometer schnelle Drohne nach Unternehmensangaben überwiegend über die Dächer der Werkhallen und kreuzt Fahr- und Gehwege nur, wo es sich nicht vermeiden lässt. Außerdem sei der für etwa 30 bis 40 Minuten elektrischen Flugbetrieb reichende Akku ebenso redundant ausgelegt wie die Propeller und Motoren. Die Drohne bleibe daher auch bei Ausfall eines Motors manövrierfähig.

Noch läuft nicht alles rund

„Noch sind einige Anpassungen für einen störungsfreien Flug nötig, bevor unsere Lieferdrohne fest in die Logistik-Prozesskette eingebunden werden kann“, sagt Matthias Haberstroh von ZF der Pressemitteilung zufolge. „Das Transportsystem wurde von unserem Lieferanten ausgiebig getestet – und doch mussten wir vor Ort in Friedrichshafen etliche Sensoren für die Navigation ausprobieren, die auch zwischen den Werkhallen eine präzise Ortsbestimmung sicherstellen“, so Haberstroh weiter.

Mittelfristig könnten auch andere Unternehmen die von ZF genutzten Lieferdrohnen auf deren Betriebsgelände einsetzen, teilte das Unternehmen mit. Und langfristig sei der Einsatz der Lieferdrohnen außerhalb geschützter Werksgelände vorstellbar, etwa um Kurier-, Express- und Paketdienste dort zu unterstützen, wo deren Zustellfahrzeuge nicht in enge Sackgassen oder andere schwer zugängliche Zustellgegenden einfahren können.