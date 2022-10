ZF-Standort in Schweinfurt: Gespräche werden wieder aufgenommen

Mehr als 1500 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland haben vergangenen Mittwoch in Schweinfurt für den Erhalt des Standorts Eitorf demonstriert. Laut Pressemitteilung erneuerten Betriebsräte und die IG Metall dabei ihre Forderung an die Unternehmensleitung, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die Kundgebung und die große Solidaritätswelle der vergangenen Wochen haben beim Management offenbar Wirkung gezeigt, teilt der ZF-Gesamtbetriebsrat mit. Am Rande der Aufsichtsratssitzung in Schweinfurt hätten sich Arbeitnehmervertretung und Unternehmen darauf verständigt, ab Januar wieder in strukturierte Gespräche über die Zukunft des Standorts einzusteigen.

Schließung nicht vom Tisch

Heiko Höfer, Vorsitzender des Standortbetriebsrats: „Ich freue mich sehr, dass die ZF im Sinne ihrer sozialen Verantwortung den Gesprächsfaden wieder aufnimmt. Und ich hoffe, dass diese Gespräche mit dem ernsthaften Willen geführt werden, ergebnisoffen Alternativen zu der geplanten Schließung gemeinsam zu entwickeln.“

Fordert ernsthaften Willen beim Arbeitgeber ein: Heiko Höfer, Vorsitzender des Eitorfer Betriebsrats. (Foto: ZF-GBR)

Die angekündigte Schließung sei mit der Wiederaufnahme der Gespräche zwar nicht vom Tisch, aber alle beteiligten Parteien – Vorstand, Divisionsleitung, Betriebsrat und IG Metall – wollen der Mittwilung zufolge intensiv und offen über verschiedene Szenarien verhandeln. Das Themenspektrum reiche von kurzfristigen Einsparmaßnahmen über notwendige Verlagerungen von einzelnen Verlustbringern bis hin zu sozialverträglichem Personalabbau, zum Beispiel im Rahmen von Altersteilzeit.

Appelliert an die soziale Verantwortung des Unternehmens: Achim Dietrich, Gesamtbetriebsratsvorsitzender. (Foto: ZF-GBR)

Keine einseitigen Maßnahmen vor 2024

Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats: „Uns ist klar, dass Eitorf Verluste einfährt und die Situation schwierig ist. Ich bin aber sehr dankbar, dass wir ganz im Sinne des ZF-Ways und des Stiftungsgedankens nicht aufgeben, um Beschäftigung gerade in dieser strukturschwachen Region zu halten.“

Das Unternehmen habe zugesagt, vor dem 1. Januar 2024 keine einseitigen Maßnahmen, zum Beispiel die Verlagerung von Produktion, durchzuführen. „Ich denke, damit gibt es ausreichend Zeit, um die anstehenden Fragen gründlich zu besprechen und dabei die Zukunftsfähigkeit nicht durch Verlagerungen von bestimmten Anlagen zu verspielen“, betont Achim Dietrich.