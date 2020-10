ZF setzt in der werksübergreifenden Logistik auf Iveco-Lastwagen mit umweltfreundlichem Erdgasantrieb

Den Weg zu mehr Klimaschutz und weniger Schadstoff-Emissionen geht ZF mit seinem langjährigen Nutzfahrzeug-Kunden Iveco gemeinsam: Zusammen ermöglichen sie Speditionen, die für ZF unterwegs sind, den kostendeckenden Einsatz von Fracht-Lastwagen mit Erdgasantrieb, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Inzwischen sind 20 Gas-Lastwagen von Iveco in Diensten der ZF-Logistik unterwegs – noch bis Ende dieses Jahres soll sich diese Zahl verdoppeln. Mit etlichen weiteren Speditionen seien ZF und Iveco im Austausch. Das Interesse ist groß, weswegen ZF optimistisch ist, das selbstgesteckte Ziel von 200 gasbetriebenen Lastwagen im Nah- und Fernverkehr zwischen den ZF-Werken bis 2025 zu erreichen – eine Verzehnfachung in den nächsten fünf Jahren. Transport-Lastwagen im Fernverkehr sind heute meist mit Dieselkraftstoff unterwegs – vor allem aus Gründen der aktuell höheren Kosten und geringen Verfügbarkeit von Antriebsalternativen und deren Infrastruktur. Eine Ausnahme stelle die Gasmobilität dar. Viel stärker als bei den Kosten unterscheiden sich Diesel- und Gasantrieb hingegen beim Schadstoff-Ausstoß: 15 Prozent weniger Kohlendioxid, 90 Prozent weniger Stickstoffdioxid und sogar 99 Prozent weniger Rußpartikel erzeugen gasbetriebene Lastwagen-Motoren. Und auch Anwohner von Straßen profitieren, denn Lkw, die mit flüssigem (LNG) oder komprimiertem Erdgas (CNG) angetrieben werden, verursachen rund 30 Prozent weniger Geräusche, erklärt ZF. Das seien für ZF und seinen langjährigen Kunden Iveco ausreichend Gründe, der Nutzfahrzeug-Tochter des Investitionsgüterkonzerns CNH Industrial, den Weg zu mehr Umwelt- und Klimaschutz gemeinsam zu gehen: Ende 2018 war das Erdgas-Lastwagen-Projekt auf Vorstandsebene beider Partner initiiert worden. Im vergangenen Jahr startete zunächst die Spedition Lakner mit drei LNG-Lastwage, die Routen zwischen den ZF-Werken in Friedrichshafen sowie zum Getriebeteile-Gusswerk von ZF in Nürnberg bedienen.