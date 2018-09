ZF schickt Zeppelin nach Hannover - fliegen Sie mit!

Wer an der Verlosung der elf Plätze für den Jungfernflug des ZF-Zeppelins am Samstag teilnehmen möchte, hat heute, Donnerstag, bis Mitternacht die Gelegenheit dazu. Rufen Sie unter 01379 / 886115 (50 Cent/Anruf aus dem Festnetz der DTAG, gegebenenfalls abweichende Mobilfunkpreise) an und nennen das Lösungswort „Jungfernflug“.

Wer am Transfer des Luftschiffs von Bonn aus am 1. Oktober interessiert ist, schreibt bis 16. September eine E-Mail an gewinnen.friedrichshafen@schwaebische.de und begründet, warum er der ideale Teilnehmer ist für den besonderen Flug. Bitte eine Telefonnummer angeben, am besten mobil.

Die Flüge finden leider nur bei gutem Wetter statt. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauffolgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis