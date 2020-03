ZF-Musikpreis: Konzerte finden ohne Publikum statt

Die ZF Kunststiftung hat sich wegen der Coronavirus-Situation dazu entschlossen, den ZF-Musikpreis 2020 auszutragen, allerdings ohne Publikum. Die drei Wettbewerbskonzerte in Langenargen, Bad Schussenried und Friedrichshafen werden laut Mitteilung vom 19. bis 22. März in Gegenwart von Vertretern der Presse stattfinden. Es ist geplant, Aufzeichnungen zu erstellen.

Die ZF Kunststiftung habe sich an den Vorgaben der Stiftungsgründerin ZF Friedrichshafen AG orientiert, heißt es. „Wir haben uns aber ganz bewusst gegen eine Absage ausgesprochen, weil wir mit dem ZF-Musikpreis ja in erster Linie die hochbegabten Pianistinnen und Pianisten fördern wollen. Die Teilnehmer haben bereits andere Veranstaltungen zu Gunsten einer Teilnahme am ZF-Musikpreis abgesagt und bereiten sich derzeit auf den Wettbewerb vor. Sie sollen auf keinen Fall Leidtragende der Situation sein“, so Matthias Lenz, Vorstand der ZF Kunststiftung.

Sechs mehrfach preisgekrönte Musiker treten beim Klavierwettbewerb um den ZF-Musikpreis 2020 an: Aurelius Braun, Till Hoffmann (beide Deutschland), Łukasz Krupiski (Polen), Youngho Park (Südkorea), Veronika Voloshyna (Ukraine), und Xiaolu Zang (China). In drei Wettbewerbskonzerten ermittelt eine dreiköpfige Jury die Preisträger. Den Vorsitz hat der künstlerische Leiter des ZF-Musikpreises, Pianist und Komponist Peter Vogel. Weitere Mitglieder der Jury sind Yuka Imamine, Professorin für Klavier an der Musikhochschule München, und Ritva Sjöstedt Solistin, Liedbegleiterin und Pädagogin.

„Wir bedauern sehr, dass die vielen Gäste und Musikinteressierten, die sich schon auf den zehnten Wettbewerb um den ZF-Musikpreis gefreut haben, in diesem Jahr nicht dabei sein können“, sagt Regina Michel, Geschäftsführerin der ZF Kunststiftung.