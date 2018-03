ZF-Mitarbeiter erhalten vierstellige Erfolgsprämie

Gute Nachrichten für die ZF-Mitarbeiter: Der Konzern zahlt den Beschäftigten an den deutschen Standorten für das Geschäftsjahr 2017 eine betriebliche Erfolgsbeteiligung in Höhe von 1480 Euro. Hinzu kommt eine Prämie von 15 Euro pro vollem Jahr der Betriebszugehörigkeit.

„ZF hat das Jahr 2017 erfolgreich abgeschlossen. Dazu hat das außerordentliche Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeblich beigetragen“, sagt Jürgen Holeksa, Personalvorstand und Arbeitsdirektor von ZF laut einer Pressemitteilung. „Mit der betrieblichen Erfolgsbeteiligung honorieren wir diese Leistung, und die Beschäftigten profitieren vom Unternehmenserfolg.“

Die Mitteilung zitiert auch Achim Dietrich, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG: „Die Kolleginnen und Kollegen haben sich auch im Vorjahr für ZF wieder mächtig ins Zeug gelegt. Die betriebliche Erfolgsbeteiligung, die wir mit dem Vorstand ausgehandelt haben, ist dafür eine schöne Anerkennung – die es zusätzlich zu den tariflichen Leistungen gibt.“

Die Höhe der Erfolgsbeteiligung für 2017 orientiert sich laut Unternehmen am operativen Ergebnis des ZF-Konzerns in Deutschland. Sie wird zusätzlich zu der im Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie festgelegten Vergütung gezahlt und – angeglichen an die individuelle Arbeitszeit ´– mit dem April-Entgelt 2018 an insgesamt mehr als 44 000 Beschäftigte in Deutschland überwiesen. Mehr hat ZF in diesem Zusammenhang noch nie ausbezahlt, seit die Erfolgsbeteiligung für alle deutschen Mitarbeiter gemeinsam ermittelt wird. Im vergangenen Jahr waren das 1133 Euro, 2016 rund 1120 Euro. Der ZF-Konkurrent Continental beteiligt seine Mitarbeiter in diesem Jahr mit knapp 1150 Euro am Erfolg.

Mit der Ende 2017 vollendeten Integration des 2015 übernommenen Unternehmens TRW in den ZF-Konzern werden die früheren TRW-Mitarbeiter künftig ebenso am Unternehmenserfolg beteiligt wie ihre Kollegen, die schon seit Jahren bei ZF arbeiten. Diese Regelung gilt laut Konzern ab dem Geschäftsjahr 2018. In diesem Jahr erhalten die rund 8000 früheren TRWler in Deutschland eine Vorauszahlung von 500 Euro, die dann 2019 mit der tatsächlichen Erfolgsbeteiligung für das laufende Jahr 2018 verrechnet wird.