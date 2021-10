ZF-Kurzfilmpreis 2021 geht an den syrischen Filmregisseur Jalal Maghout

Der mit 15 000 Euro dotierte ZF-Kurzfilmpreis ist erstmals im Rahmen der Filmtage Friedrichshafen an den syrischen Regisseur Jalal Maghout für den Film „Have a Nice Dog!“ vergeben worden. Der ebenfalls von der ZF-Kunststiftung vergebene Publikumspreis, dotiert mit 1000 Euro, ging an Marc Philip Ginolas für den Film „Kaltmiete“. Das teilt die ZF Kunststiftung mit.

Die Fachjury sei beeindruckt gewesen von, „der inhaltlichen und stilistischen Wucht“ des Filmes Have A Nice Dog! erzählt vom beklemmenden Alltag in einer vom Krieg zerstörten Stadt, von Flucht und Vertreibung, vom Verlust der Heimat und damit auch vom Schicksal des Protagonisten selbst. Mit seiner eigenwillig originellen Animation erschaffe Jalal Maghout eine Welt, die individuell künstlerisch geformt ist und zugleich universell wiedererkennbar, in einer Zeit in der Millionen Menschen dazu getrieben werden, ihre Heimat zu verlassen. Ein gerade mal 13 Minuten langer Film, dessen eindringliche Bilder noch lange zum Nachdenken anregen. Jalal Maghout sei glücklich über den Preis: „Ich möchte mich ganz herzlich bei der Jury und den Organisatoren der Filmtage Friedrichshafen bedanken, ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Vielen Dank“. wird er zitiert.

Der Vorstand der ZF Kunststiftung, Matthias Lenz, ahbe bei der Übergabe des Preises die Motivation für die Preisvergabe betont: „Die ZF Kunststiftung möchte gezielt junge Künstlern mit dem ZF-Kurzfilmpreis für den besten Kurzfilm sowie dem Publikumspreis unterstützen. Die Fördersumme des ZF-Kurzfilmpreises wurde so angesetzt, dass sie die Produktion eines neuen Kurzfilms ermöglichen soll. Die ZF Kunststiftung leiste seit mehr als drei Jahrzehnten einen Beitrag zu einem lebendigen kulturellen Leben in der Region. Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit den Filmtagen Friedrichshafen. Sie bieten Besuchern aller Altersgruppen eine vielfältige Auswahl von Kurz- und Dokumentarfilmen, sowie die Möglichkeit des Kontakts zu jungen Filmemacherinnen und Filmemachern.“

Bereits zum neunten Mal wurde der Publikumspreis der ZF Kunststiftung vergeben. Die Filminteressierten konnten in diesem Jahr online ihren Lieblingsfilm auswählen. Preisträger des Publikumspreises 2021 ist der Film „Kaltmiete“ von Regisseur Marc Philip Ginolas. Das Preisgeld wurde in diesem Jahr von 500 auf 1000 € erhöht.

„Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig der Beitrag der Kultur für unser Zusammenleben ist“, so Lenz bei der Preisverleihung. „Neue Denkweisen und Ideen, die Künstlern durch ihre Arbeit vermitteln, sorgen für Impulse und Diskussionen und leisten damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund ist es gerade in diesen schwierigen Zeiten eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, sie finanziell zu fördern.“