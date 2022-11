ZF Kunststiftung präsentiert Werke von Riikka Tauriainen

Die ZF Kunststiftung präsentiert am Donnerstag, 1. Dezember, um 19 Uhr, gemeinsam mit der Künstlerin den Katalog „Riikka Tauriainen. ECOTONE ENCOUNTERS“ im Zeppelin-Museum Friedrichshafen.

Die finnische Künstlerin Riikka Tauriainen ist die 41. Artist in Residence der ZF Kunststiftung. In ihren Installationen, Videos und Performances interessiert sich die Künstlerin für Ökologie, postkoloniale Theorien und Genderfragen. Sie bewegt sich dabei stets an der Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Fakt und Fiktion. Der Eintritt ist frei.