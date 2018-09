ZF investiert zwölf Milliarden in vollautomatisiertes Fahren

Die Automatisierung des Fahrens, sie kommt zuerst bei Lastwagen und Rangierfahrzeugen, bei Lieferautos und bei Zustelldiensten. Davon ist ZF-Chef Wolf-Henning Scheider fest überzeugt. Aus diesem Grund intensiviert der drittgrößte Automobilzulieferer der Welt seine Entwicklung von Techniken für den Logistikbereich.

Auf der Internationalen Autoausstellung (IAA) Nutzfahrzeuge in Hannover stellte das Friedrichshafener Unternehmen am Mittwoch nun ein autonom fahrendes elektrisches Lieferfahrzeug vor, das auf der sogenannten „letzten Meile“ zum Einsatz kommen soll. Ein Fahrzeug, das Briefträger und Paketzustellern die Arbeit erleichtern soll, wenn sie von Haustür zu Haustür gehen.

„Wir revolutionieren die letzte Meile, damit Pakete sauber, sicher und pünktlich ausgeliefert werden können. Das Konzept werden wir in den kommenden zwei Jahren zur Serienanwendung weiterentwickeln“, sagt Scheider in Hannover. Um solche Produkte und Anwendungen künftig schneller in den Markt zu bekommen, will ZF „in den kommenden fünf Jahren mehr als zwölf Milliarden Euro allein in die Themenfelder E-Mobilität und autonomes Fahren investieren.“

Das elektrisch angetriebene Lieferfahrzeug ist nach ZF Angaben mit automatisierten Fahrfunktionen nach Level 4 ausgestattet, manövriert eigenständig durch die Innenstadt, hält die Spur sogar auf Straßen ohne Fahrbahnmarkierungen und erkennt Ampeln ebenso wie Verkehrszeichen.

Zudem könne der Transporter auf plötzliche Gefahrensituationen reagieren und in zweiter Reihe geparkte Fahrzeuge umfahren. Für Paketboten besonders hilfreich sei die Fernsteuerung via Tablet: Sind zwei Adressen so nah beieinander, dass sich die Strecke besser zu Fuß bewältigen lässt, folge das Fahrzeug dem Zusteller wie an einer virtuellen Leine.

Findet sich vor einer Adresse kein Parkplatz, könne der Paketbote das Fahrzeug zum nächsten Stopp vorausschicken, wo es selbstständig eine Haltemöglichkeit sucht. So will ZF zukünftig Staus durch Parken in zweiter Reihe vermeiden.

Ingesamt sieht Scheider das Friedrichshafener Traditionsunternnehmen auf Kurs. „Wir werden nach heutigem Ermessen unsere Ziele für das laufende Jahr erreichen“, erklärte der ZF-Chef. „Das gilt für unser Ergebnis, die Steigerung der Investitionen und die Reduzierung unserer Verbindlichkeiten.“ 2017 erwirtschaftete ZF mit weltweit fast 150000 Mitarbeitern bei einem Rekordumsatz von 36,4 Milliarden Euro einen operativen Gewinn von 2,3 Milliarden Euro.

Sie sind leise, umweltfreundlich und mittlerweile gar nicht mehr so selten auf den Straßen zu sehen: Elektroautos sind schwer im Kommen. Die Forschung ist inzwischen sogar so weit, dass selbst LKWs elektrisch fahren können. Die ZF hat am Mittwoch 18 verschiedene Fahrzeuge präsentiert, die mit E-Motor unterwegs sind.