ZF investiert in die Digitalisierung der Ausbildung

Corona und die Digitalisierung prägen und verändern den Alltag. Während der Pandemie wird deutlich, wie dringend digitale Lösungen benötigt werden. So läuft die Ausbildung der Jungfachkräfte bei ZF mittlerweile größtenteils über virtuelle Konferenztools, wie das Unternehmen mitteilt. Auch das Marketing habe sich komplett gewandelt: Schüler, die sich für eine Ausbildung oder ein DH-Studium bei ZF interessieren, nehmen online an Bewerbungstrainings teil. Und ab Sommer dieses Jahres beschäftigt die Ausbildungsabteilung am Standort Friedrichshafen einen eigenen Digitalisierungsmanager.

Die veränderte Arbeitswelt betrifft alle Berufsgruppen – vom kaufmännischen Auszubildenden bis zum Zerspanungs- und Industriemechaniker, schreibt ZF weiter. Hier seien intelligente Software und Endgeräte gefragt, um Lernprozesse mit Abstand und von zu Hause aus zu ermöglichen. Für Auszubildende und DH-Studenten, aber auch für die Ausbilder gelte es, neue digitale Kompetenzen und Fähigkeiten zu erlernen. Denn die meisten von ihnen arbeiten während der Pandemie mobil. So erfolgen Schulungen mittlerweile über virtuelle Konferenztools. Aufgaben bearbeiten die Auszubildenden online von zu Hause aus. Anschließend erfassen die Jugendlichen die erlernten Inhalte über ein Programm in ihrem digitalen Wochenbericht, den die Fachbetreuer dann per Mausklick freigeben.

Um sich noch besser auf die digitale Zukunft innerhalb der Ausbildung auszurichten, geht ZF einen Schritt weiter. In wenigen Wochen beginnt am Standort Friedrichshafen ein Digitalisierungsmanager mit seiner Arbeit. „Seine Aufgabe ist es, neue Trends zu erkennen und Strategien für den digitalen Wandel zu entwickeln“, sagt Harald Dämpfle, ZF-Ausbildungsleiter am Standort Friedrichshafen. Gefragt sei heute eine strategische Herangehensweise, um die sich rasant entwickelnden gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern. „Mit der neuen Stelle investieren wir massiv in die digitale Zukunft unserer Ausbildung“, betont Dämpfle.

Doch nicht nur der Azubi-Alltag habe sich gewandelt, sondern auch das Ausbildungs-Marketing, so die ZF-Mitteilung weiter. Wo vor einem Jahr noch die praktische Berufsorientierung mit Schülerpraktika und dem Besuch von Bildungsmessen im Vordergrund stand, fehlen denSchülern nun die Möglichkeiten, geeignete Berufe kennen zu lernen. Daher bietet ZF virtuelle Bewerbertrainings an – mit Informationen rund um die Ausbildung, zur Onlinebewerbung sowie Gruppenübungen zu Vorstellungsgesprächen und Muster-Einstelltests. „Ein wesentlicher Pluspunkt für unsere Schülerinnen und Schüler. Somit erhalten sie auch während der Pandemie wichtige Tipps rund um die Ausbildung und wertvolle Einblicke in den Berufsalltag“, betont Bernd Müller, Klassenlehrer der Gemeinschaftsschule Schreienesch.