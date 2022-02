ZF-Ingenieur lässt in der Region munter morden - und aufklären

Mord, Mystik, zwei Kommissare und wunderschöne Kulissen mitten in unserer Region. Genauer gesagt im Eriskircher Ried. Julian Biberger lebt in Meckenbeuren und hat seinen ersten Bodensee Krimi geschrieben.

Wir haben ihn mal gefragt, wie man es schafft, die Gedanken eines Mörders in Worte zu fassen. Krimis sind seine große Leidenschaft und das Schreiben ist sein Steckenpferd.

Julian Biberger arbeitet am Tag als Ingenieur in der ZF und abends dann an seinem eigenen Bodensee-Krimi. Im März erscheint sein Debüt mit dem Titel „Irisblütenmord“.

Wir haben ihn für unsere Rubrik „5 Fragen zwischen Tür und Angel“ interviewt und ihm insgesamt 5 Fragen gestellt. Von dem Ursprung seiner Idee über die Geschichte selbst bis hin zum Hineinversetzen in einen Mörder.