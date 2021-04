ZF in Friedrichshafen unterstützt Barsan Global Logistics in der Türkei

Mit dem neuen Kunden Barsan Global Logistics baut der Technologie- und Mobilitätskonzern ZF die Marktstellung in der Türkei weiter aus. Der neue Liefervertrag beinhaltet die Ausstattung der gesamten Nutzfahrzeugflotte von Barsan in Europa und Nahost mit modernsten Konnektivitätslösungen von Transics. Das erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die neue ZF-Division „Commercial Vehicle Contral System“”, ehemals Wabco, stattet im Zuge des neuen Auftrages insgesamt 800 Barsan-Lkws und 1000 Auflieger mit ihren führenden Transics-Bordcomputern TX-SKYTM und ihrer Transics-Lösung zur Aufliegerüberwachung und Ferndiagnose, TX-TRAILERPULSETM, aus. Durch eine Cloud-basierte Vernetzung mit den digitalen Serviceplattformen TX-CONNECTTM und TX-TRAILERFITTM erhält das Logistikunternehmen Echtzeit-Zugang zu Betriebsdaten, mit denen es seine Aufliegerkapazität und -auslastung optimieren kann, heißt es in der Mitteilung weiter. Gleichzeitig wird der Betriebszustand der Barsan-Auflieger überwacht. Dank Echtzeit-Funktionalitäten für das Flottenmanagement und datengestützter Erkenntnisse werden die ZF-Flottenmanagementlösungen (FMS) Barsan bei seiner digitalen Transformation begleiten. Dadurch kann der Logistikanbieter seinen Kundendienst sowie sein Qualitätsengagement weiter differenzieren und die Effizienz steigern.