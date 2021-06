Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz mitspielt, könnte im Bodenseekreis bereits am Montag, 7. Juni, der Öffnungsschritt 3 in Kraft treten. Dazu muss die 50er-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten werden. Das Landratsamt Bodenseekreis will am Sonntag, 6. Juni, verkünden, ob der Öffnungsschritt 3 am Montag gültig ist.

Kleinere Kindergeburtstage wieder möglich Falls dies der Fall ist, können sind ab Montag im privaten oder öffentlichen Raum wieder Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten erlaubt.