Nach der Soforthilfe über 9500 Euro kurz nach der Flutkatastrophe spendet „ZF hilft“ erneut für die Notleidenden in Pakistan. 23 000 Euro fließen an die Hilfsorganisation „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“. Finanziert werden damit acht mobile Gesundheitsstationen, Hygieneartikel und eine Kampagne zur Vorbeugung von Durchfallerkrankungen.

Die Hilfsorganisation „Help“, die bereits in den Jahren 2008 und 2009 die gesammelten Spendengelder der Initiative „ZF hilft“ erhalten hat, ist auch Empfänger der Spende für die Flutopfer in Pakistan. „Wir haben bereits gute Erfahrungen mit der Organisation gemacht“, sagt Detlef Gagg, Beiratsvorsitzender von „ZF hilft“. Eine halbe Million Euro hatte „Help“ damals für die Wasserversorgung von Flüchtlingen aus dem Darfur-Gebiet erhalten, mit weiteren 37 000 Euro richtete die Hilfsorganisation im vergangenen Jahr einen Operationssaal im Tschad ein. Wie bei den früheren Projekten überwacht auch in Pakistan ein „Help“-Mitarbeiter die Organisation vor Ort. „Dadurch können wir sicher sein, dass unsere Spende dort ankommt, wo sie hingehört – bei den Hilfsbedürftigen“, betont Gagg.

Die 23 000 Euro, die „ZF hilft“ jetzt zusätzlich zur geplanten Mitarbeiter-Sammelaktion ab November aufgebracht hat, fließen in die Finanzierung von acht Gesundheitsstationen. Die mobilen Teams aus pakistanischen Ärzten und Pflegern können dadurch täglich bis zu 1600 Patienten behandeln und werden in der Region um die Distrikte Nowshera und Charsadda, westlich der Hauptstadt Islamabad, eingesetzt. „Diese Region ist besonders stark von der Flut betroffen. 900 000 Menschen haben dort ihre Wohnung oder ihre Ernte verloren“, erläutert „Help“-Vorstandsvorsitzender Rudolf Bindig. Auch ein großer Teil der Krankenhäuser und Gesundheitsstationen wurde beschädigt oder völlig zerstört. Zusätzlich versorgt „Help“ die Krisenregion mit Hygieneartikeln. Eine Hygienekampagne der Hilfsorganisation soll rund eine halbe Million Menschen erreichen. Nach der Nothilfephase will sich „Help“ langfristig mit nachhaltigen Projekten am Wiederaufbau des Landes beteiligen, kündigt Bindig an.