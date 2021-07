ZF freut sich mit Mahindra Racing über ersten Formel-E-Sieg

Die Saison in der Formel E endet am 14. und 15. August mit einem Doppelrennen in Berlin. Alle Informationen zur vollelektrischen Rennserie gibt es im Internet unter:

Alex Lynn hat in einem dramatischen Rennen seinen ersten Sieg in der Formel-E-Weltmeisterschaft gefeiert – in seiner Heimatstadt. Dieses starke Ergebnis markiert nicht nur den ersten Sieg für Mahindra seit dem Rennen in Marrakesch in der Saison 2018/19, sondern vor allem den ersten Sieg für den neu entwickelten elektrischen Antriebsstrang des Friedrichshafener Unternehmens ZF.

„Um ehrlich zu sein, ist es schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen“, sagte Lynn. „Ich kann nicht glauben, was da passiert ist. Die Formel E war bisher eine interessante Reise für mich, daher ist der Sieg unglaublich besonders. Wir mussten es schaffen und das haben wir getan. Das ist ein tolles Ergebnis nach der Pole und dem Podiumsplatz, die sich auch schon richtig gut angefühlt haben!“

Seit dieser Formel-E-Saison liefert ZF für Mahindra Racing neben den Stoßdämpfern den kompletten Antriebsstrang mit E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik. „Der Sieg bei der Formel E in London zeigt eindrucksvoll, dass wir bei der Entwicklung des elektrischen Antriebsstrangs für Mahindra Racing die richtigen Prioritäten gesetzt haben“, teilte Sascha Ricanek, Geschäftsführer ZF Race Engineering, mit. „In einer extrem umkämpften Rennserie wie der Formel E mit aktuell acht engagierten Automobilherstellern ganz vorne mitzufahren ist ein Ausrufezeichen und unterstreicht die zukunftsweisende Leistungsfähigkeit von ZF im Bereich der E-Mobilität.“

Der Brite Lynn navigierte sich und seinen Wagen erfolgreich durch ein turbulentes Rennen. Der entscheidende Moment des Rennens kam, als das dicht gedrängte Feld in der 13. Runde wieder aus der Fahrt hinter dem Safety Car entlassen wurde. Oliver Rowland (Nissan e.dams) startete eine überraschende Attacke auf Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), der von der Pole Position ins Rennen gegangen war. Rowland verlor jedoch die Kontrolle über sein Auto und fuhr dem Belgier Vandoorne in die Seite. Mercedes-Pilot Nick de Vries nahm das Geschenk an und übernahm vorerst die Führung. Aber schon eine Runde später überholte ihn Alex Lynn. Audi-Pilot Lucas Di Grassi überquerte zwar die Ziellinie als Erster. Dem Brasilianer wurde aber die schwarze Flagge gezeigt, weil er eine Durchfahrtsstrafe nicht verbüßt hatte – das bedeutete den Sieg für Alex Lynn und Mahindra Racing.

Teamchef Dilbagh Gill war vom Wochenende in London begeistert: „Das ist unser fünfter Sieg in der Formel E und er schmeckt süß! Alex war sehr schnell und er hat das ganze Wochenende über spektakuläre Leistungen abgerufen. Ein Sieg und ein Podium sowie eine Pole-Position haben gezeigt, wie stark unser Auto hier in London war.“