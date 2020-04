ZF-Firmenlauf wird auf den 2. Oktober verlegt

Die Bundesregierung hat am vergangenen Mittwoch entschieden, dass bis einschließlich 31. August in Deutschland keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Dies betrifft auch den ZF-Firmenlauf Friedrichshafen, der für Donnerstag, 9. Juli, terminiert war. „Gemeinsam an der Startlinie stehen und sich gegenseitig anfeuern ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich und nicht sinnvoll“, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund habe man sich für eine Verschiebung auf Freitag, 2. Oktober, entschieden. Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur n-plus- sport GmbH: „Wir hoffen sehr, dass wir mit der Terminverschiebung die Veranstaltung im Herbst realisieren können, um unseren Teilnehmern doch noch ein schönes Erlebnis zu schenken. Dennoch bleibt natürlich eine gewisse Ungewissheit, ob in diesem Jahr überhaupt noch Großevents möglich sein werden.“ Die bisherigen Anmeldungen werden für den neuen Termin am 2. Oktober übernommen. Für Rückfragen können sich Unternehmen an den Veranstalter unter firmenlauf-fn@nplussport.de wenden. Auf der offiziellen Homepage www.firmenlauf-fn.de kann man sich weiterhin online anmelden. Die Teilnahmegebühr pro Läufer beträgt 16 Euro bis zum Anmeldeschluss am Freitag, 11. September. Foto: Veranstalter