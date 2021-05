ZF-Firmenlauf geht online

Teambuilding ohne direkte Kontakte ist in Pandemiezeiten schwierig, aber dennoch möglich. Beim virtuellen ZF-Firmenlauf Friedrichshafen vernetzen sich alle Kollegenen mit der interaktiven App „viRACE“ und erhalten mittels Sprachausgabe Updates über das aktuelle Renngeschehen aufs Ohr. Zudem gibt es motivierende Unterstützung von Firmenlauf-Moderator Hartwig Thöne. Denn auch beim virtuellen Firmenlauf muss tatsächlich gelaufen werden, jedoch können sich alle Teilnehmer ihre Fünf-Kilometer-Lieblingsstrecke selbst aussuchen. Dabei ist es egal, ob sich diese vor der Haustür in Friedrichshafen, in Berlin oder in San Francisco befindet. Somit können standortunabhängig alle Mitarbeiter einer Firma corona-konform am ZF-Firmenlauf Friedrichshafen teilnehmen.

Unternehmen können ihre Starter über die Online-Anmeldung für den ZF-Firmenlauf Friedrichshafen bis Montag, 14. Juni unter www.firmenlauf-fn.de registrieren. Alle Teilnehmer erhalten ein Starterpaket bestehend aus Startnummer, Medaille und Zielverpflegung von Rothaus. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 16 Euro plus Mehrwertsteuer. Pro „Virtual Runner“ spendet der Veranstalter fünf Euro an regionale Projekte und den offiziellen Charity-Partner der n plus sport GmbH, Plan International Deutschland e.V..