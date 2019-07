ZF-Firmenlauf: Diese Straßen sind gesperrt

Der Startschuss zum ZF-Firmenlauf fällt am Donnerstag , 18. Juli, um 18 Uhr. Damit die – vom Veranstalter erwarteten – 5600 Teilnehmer gut zur Startpunkt kommen, müssen einige Straßen gesperrt werden.

So wird laut Mitteilung die Anfahrt zum Messegelände „Neue Messe“ am Donnerstag, 18. Juli, nur bis 17.45 Uhr möglich sein. Eine Vollsperrung der Zufahrtsstraßen wird ab diesem Zeitpunkt eingerichtet, die eine Anfahrt an das Messegelände nicht mehr ermöglicht. Auch die Kreisstraße in Richtung Norden ist davon betroffen, es ist keine Durchfahrt möglich. Außerdem wird es ab 17.45 Uhr keine Möglichkeiten mehr geben, an der Neuen Messe zu parken. Teilnehmer sollten ihre Anreise bis spätestens 17 Uhr einplanen, raten die Veranstalter.

Fahrgemeinschaften werden empfohlen

Ebenfalls gut zu wissen: eine Abfahrt vom Parkplatz Ost ist erst ab 19.30 Uhr wieder möglich ist. Den Läufern wird empfohlen Fahrgemeinschaften zu bilden oder das Fahrrad zu nutzen. Alternativ gibt es auch einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service. Der Bus fährt im 15 Minuten Takt von der Haltestelle „ZF Werk 2“ bis „Messe Friedrichshafen“ über das ZF Werk 1 (Ehlersstraße), den Parkplatz P7 sowie das ZF Werk 4 (FEZ). Eine Haltestelle ist direkt am Gelände der Neuen Messe eingerichtet. Für die An- und Abreise dient die Startnummer als Fahrschein.