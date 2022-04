ZF feiert Stückzahl-Jubiläum: 500 000 Traxon-Getriebe in Friedrichshafen gefertigt

Die ZF-Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) hat laut einer Pressemitteilung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Seit dem Start der Produktion im Jahr 2014 wurden demnach allein im Hauptwerk in Friedrichshafen 500 000 Einheiten des ZF Traxon gefertigt. Das Automatikgetriebe für Nutzfahrzeuge ist laut ZF eines der erfolgreichsten Produkte im Konzernportfolio. Das Stückzahl-Jubiläum unterstreiche das Vertrauen von Fahrzeugherstellern und Flottenbetreibern weltweit in die Technologie-Expertise von ZF.

„Seit dem Produktionsstart in Friedrichshafen im Jahr 2014 ist Traxon ein weltweiter Erfolg. Unser Getriebe setzt den Branchen-Benchmark für Effizienz“, sagt Winfried Gründler, Leiter der Produktlinie Driveline Systems bei der ZF-Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) laut Mitteilung.

„Das Stückzahl-Jubiläum von einer halben Million in nur einem Werk unterstreicht den technologischen Führungsanspruch von ZF im Nutzfahrzeug-Segment.“ Mit seiner Zuverlässigkeit und seinem modularen Ansatz erfülle Traxon die Wünsche von Fahrzeugherstellern und Flottenbetreibern weltweit nach fortschrittlichster Technologie.

Getriebe senkt Verbrauch

Zu den Vorteilen des Getriebesystems zählen laut ZF unter anderem ein erstklassiger Wirkungsgrad von bis zu 99,7 Prozent, minimierter Kraftstoffverbrauch sowie die Qualität von Design und Verarbeitung. Darüber hinaus verfüge Traxon über die Schaltstrategie PreVision-GPS, die das Getriebe mit der Positionsbestimmung des Fahrzeugs verknüpfe. So könne Traxon Schaltzeitpunkte optimal an die Topographie der Straße anpassen, was die Langlebigkeit des Systems erhöhe.

Mit der Möglichkeit für vorausschauende Wartung punkte Traxon zusätzlich in Effizienz und bei den Gesamtbetriebskosten. Im Vergleich zu manuellen Getrieben könne Traxon so den Verbrauch um bis zu acht Prozent senken.

„Als umfassender Systemanbieter kombinieren wir in Traxon unsere herausragende technologische Expertise mit digitaler Kompetenz. Dadurch garantieren wir unseren Kunden echten Mehrwert – jetzt und in Zukunft,“ sagt Gründler laut Mitteilung. Dieser Mehrwert finde Zuspruch: Seit 2014 habe Traxon mehrere Auszeichnungen erhalten. Erst kürzlich sei es bei der siebten „Discover Trust“-Preisverleihung in China zum „zuverlässigsten und effizientesten Getriebesystem 2022“ gekürt worden. Leser des deutschen ETM-Verlags wählten ZF aufgrund des Getriebes mehrfach in Folge zur „Besten Marke“.

Zusammenarbeit mit China

Traxon werde an den ZF-Standorten Friedrichshafen, in Jiaxing (China) sowie seit Kurzem im brasilianischen Sorocaba produziert. Das Erfolgsprodukt komme bei vielen weltweit führenden Fahrzeughersteller als Basis-Ausstattung zum Einsatz. Der Hauptstandort am Bodensee arbeitet laut ZF eng mit seinem chinesischen Partnerwerk zusammen. In Friedrichshafen vormontierte Getriebe würden zum Beispiel nach China geliefert, um die dortige Nachfrage rasch zu bedienen. So könne ZF flexibel auf lokale wie globale Marktdynamiken reagieren.

In der Division CVS bündelt ZF laut Mitteilung seine erweiterten Kompetenzen im Segment Nutzfahrzeuge. Der Unternehmensbereich wurde demnach offiziell am 1. Januar 2022 gegründet und vereine die früheren Divisionen Nutzfahrzeugtechnik und Commercial Vehicle Control Systems, die wiederum aus der Übernahme des amerikanischen Zulieferers WABCO im Frühjahr 2020 entstanden sei. In 28 Ländern treiben laut ZF rund 25 000 Mitarbeiter die Entwicklung von hochmodernen Komponenten und Systemen für die automatisierte, vernetzte und elektrifizierten Nutzfahrzeuge der Zukunft voran.