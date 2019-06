Anlässlich des deutschen Diversity („Vielfalt“)-Tages am 28. Mai hat ZF bekräftigt, dass Vielfalt der Schlüssel zu besseren Ergebnissen und größerem Erfolg ist. Um die Bedeutung und die Wichtigkeit des Themas hervorzuheben, organisierte der Konzern laut Pressemitteilung deutschland- und weltweit unterschiedliche Veranstaltungen.

An verschiedenen ZF-Standorten fanden lokale Diversity-Aktivitäten statt. Veranstaltungsformate wie Key Notes, Barcamps oder Podiumsdiskussionen zeigten die Bandbreite des Themas „Diversity“. Bereits im Vorfeld des Diversity-Days hatte ZF eine globale #JointheConversation ePostcard-Kampagne gestartet. Dabei waren die Mitarbeiter aufgerufen, ihre Gedanken und Erfahrungen zum Thema auszutauschen.

Allein im Friedrichshafener Hauptquartier von ZF arbeiten Mitarbeiter aus mehr als 60 Nationen. Am Diversity-Tag kamen Beschäftigte zusammen, um die Vorteile von Vielfalt zu diskutieren. ZF-Vorstandsvorsitzender Wolf-Henning Scheider sowie Sabine Jaskula, Vorstandsmitglied und verantwortlich für Personal und Recht bei ZF, hissten die Flagge der Initiative „Charta der Vielfalt“. Dies sei als Zeichen zu verstehen, den Diversity-Gedanken bei ZF weiterzuverbreiten, schreibt das Unternehmen weiter. Sabine Jaskula sagte: „Diversity bedeutet bei ZF mehr als nur die Integration unterschiedlicher Geschlechter und Kulturen. Vielmehr geht es darum, wie wir zusammenarbeiten und wie wir unterschiedliche Perspektiven und Arbeitsmethoden bewusst dazu nutzen, weiterhin führend zu bleiben und uns weiterzuentwickeln.“

Der ZF-Diversity-Day solle den Beschäftigten die Möglichkeit bieten, sich zu engagieren und darüber nachzudenken, wie alle bei ZF von einer möglichst großen Vielfalt profitieren. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema werde ZF auch im sich verschärfenden Kampf um die besten Köpfe dabei helfen, Talente dauerhaft an das Unternehmen zu binden. „Angesichts des gewaltigen Wandels, den unsere Branche derzeit erlebt, ist es für uns essenziell, Diversity zu leben. Mit mehr als 149 000 Beschäftigten an 230 Standorten, die für das breiteste Produktportfolio innerhalb unserer Branche sorgen, sind wir für Vielfalt prädestiniert. Dies, und unser Erfahrungsschatz aus mehr als 100 Jahren auf den unterschiedlichsten technischen Gebieten verschaffen uns eine großartige Position im Wettbewerb“, wird Jaskula in der Presseemitteilung zitiert.