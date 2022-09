ZF erhält Preis für seine E-Cademy

Für die E-Cademy, die bisher größte Qualifizierungsinitiative der Unternehmensgeschichte bei ZF, hat das Unternehmen den Deutschen Personalwirtschaftspreis 2022 in der Kategorie „Talent & Learning“ gewonnen. Im Mittelpunkt der E-Cademy steht, die Beschäftigten mit verschiedenen Lernformaten auf die Elektromobilität vorzubereiten und ihnen durch Weiterqualifizierung neue Perspektiven bei ZF zu eröffnen. Dies teilt das Unternehmen mit.

„Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch. Um unsere Beschäftigten umfassend darauf vorzubereiten und sie auf diesem Weg mitzunehmen, haben wir die E-Cademy ins Leben gerufen. Wir freuen uns sehr, dass diese Initiative nicht nur intern auf sehr großes Interesse stößt, sondern jetzt – ein Jahr nach ihrem Start – auch ausgezeichnet worden ist“, so ZF-Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Sabine Jaskula.

Die E-Cademy richtet sich im ersten Schritt an die rund 30 000 Beschäftigten der Division Electrified Powertrain Technology, in der ZF die Technologien rund um elektrische Fahrzeugantriebe bündelt. In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt rund 18 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den verschiedenen Lernangeboten teilgenommen. Dazu gehören sowohl Präsenztraining an den Standorten als auch eine Online-Lernplattform.

Der Deutsche Personalwirtschaftspreis wird vom Fachmagazin „Personalwirtschaft“ in Kooperation mit der Messe Zukunft Personal Europe verliehen – in diesem Jahr bereits zum 30. Mal. Weitere Informationen unter: www.deutscher-personalwirtschaftspreis.de.