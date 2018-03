ZF darf automatisierte Autos in Friedrichshafen testen

Autos, die ihre Passagiere komplett selbstständig von A nach B chauffieren, sind zwar auch in Friedrichshafen noch Zukunftsmusik. Mit seiner Zustimmung zur Einrichtung einer Teststrecke für automatisiertes Fahren hat der Gemeinderat am Montagabend aber so etwas wie den Grundstein dafür gelegt.

Ohne Gegenstimme hat das Gremium beschlossen, das von der ZF Friedrichshafen AG und dem Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) initiierte Projekt zu unterstützen. Finanziell ist diese Unterstützung zunächst überschaubar: 237 500 Euro stellt die Stadt zur Verfügung, um neun Ampelanlagen so umzurüsten, dass diese mit automatisierten Fahrzeugen kommunizieren beziehungsweise relevante Daten an diese übermitteln können. Bis Herbst dieses Jahres soll die Umrüstung abgeschlossen sein, so dass die Teststrecke dann in Betrieb gehen kann.

Verlaufen wird diese Teststrecke – wie bereits berichtet – auf jener Route, auf denen tagtäglich die Firmenbusse von ZF unterwegs sind: auf Löwentaler und Ailinger Straße, Eckener-, Friedrich-, Riedlepark- und Colsmanstraße, B 31, Graf-Soden-Platz und Ehlersstraße. Spätere Erweiterungen sind vorgesehen in den Fallenbrunnen und möglicherweise auch in die Altstadt und die Fußgängerzone.

Ingenieure am Steuer

Gerhard Gumpoltsberger, Leiter Innovationsmanagement und Erprobung bei ZF, berichtete in der Ratssitzung am Montag, dass ZF automatisierte Fahrzeuge andernorts bereits teste, bislang allerdings noch nicht im urbanen Bereich, sondern vor allem auf Autobahnen. „Das ist die höchste Kunst, die am schwierigsten zu beherrschen ist“, so Gumpoltsperger. Um die Entwicklung voranzutreiben, sei es wichtig, genau das in Friedrichshafen testen zu können – nicht zuletzt, weil viele Entwickler genau hier an diesem Thema arbeiten. Wichtig war ihm zu betonen, dass auf dieser Teststrecke noch keine autonomen Fahrzeuge unterwegs sein werden, sondern automatisierte, in denen speziell geschulte Ingenieure am Steuer sitzen, die bei Bedarf jederzeit eingreifen können.

Sehr ausführlich und teilweise ausschweifend fiel die Fraktionserklärung der CDU von Achim Brotzer aus. Tenor: „Es würde Friedrichshafen gut zu Gesicht stehen, wenn die Stadt beim automatisierten Fahren eine Vorreiterrolle einnehmen würde.“ Für die Freien Wähler stellte Bernhard Leins fest, dass der Traum von der autonomen Fortbewegung seit jeher die Fantasie der Menschen beflügelt habe. „Heute sind wir so weit, dass wir uns diesem magischen Ziel greifbar genähert haben“, so Leins. Mit der Aufrüstung der Ampeln zur Einrichtung einer Teststrecke steuere die Stadt ein kleines, aber wichtiges Puzzleteil bei. Die anderen Fraktionen blieben in ihren Erklärungen zwar etwas nüchterner, stimmten aber letztlich alle zu. „Wo, wenn nicht in Friedrichshafen?“, meinte etwa Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP). Mathilde Gombert, Fraktionsvorsitzende der Grünen, hob in ihrer Rede hervor, dass die Sicherheit an erster Stelle stehen müsse.

Autozulieferer ZF plant unter anderem mehr als sechs Kilometer öffentliche Straßen in der Stadt für autonome Fahrzeuge umzurüsten.