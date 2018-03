Blitzstart: Nur einen Tag nach seiner Wahl zum neuen Vorstandsvorsitzenden hat Wolf-Henning Scheider am Donnerstag offiziell das Steuer der ZF Friedrichshafen AG übernommen. In einer Botschaft an die Mitarbeiter kündigte der Manager an, die Strategie „ZF 2025“ fortzusetzen. Er stehe für Offenheit und Teamorientierung. Scheider nannte die Stiftungsstruktur der ZF „eine exzellente Basis“ für nachhaltiges Wirtschaften.

Interviewanfragen an den ZF-Chef lehnt der Konzern bislang erwartungsgemäß ab. In der Regel hat ein Neuer an der Spitze 100 Tage Zeit, um sich einzuarbeiten und das Unternehmen kennenzulernen, bevor größere Auftritte in der Öffentlichkeit oder vor der Presse anstehen. Diese Frist wird Scheider nicht haben, denn am 22. März legt der Konzern seine Jahresbilanz vor, und zu dem Termin in Friedrichshafen werden zahlreiche Journalisten aus dem In- und Ausland erwartet.

Zunächst hat sich der neue Chef an seine Mitarbeiter gewandt. In der auf verschiedenen Kanälen verbreiteten Botschaft, die auch der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, lobt Scheider zunächst ZF und die ZFler sowie die Unternehmensstrategie „ZF 2025“, an deren Inhalt und Tempo sich „zunächst nicht viel ändern“ werde. Er selbst werde jetzt in die ZF-Welt eintauchen und versuchen, „möglichst viele Standorte und Mitarbeiter kennenzulernen“. Er stehe für „eine Kultur der Offenheit, Transparenz und Teamorientierung“, schreibt der 55-jährige Manager. Ein Schwerpunkt werde sein, „unsere Innovationskraft konsequent weiter zu stärken und dabei auch völlig neu vorzugehen“.

Ausdrücklich bedankt sich Scheider beim Interims-CEO Konstantin Sauer. Der Finanzvorstand hatte ZF vorübergehend geführt, nachdem Stefan Sommer – der in Scheiders Botschaft keine Rolle spielt – seinen Posten im Dezember geräumt hatte. Sommer hatte sich mit Teilen des Aufsichtsrats und den beiden Eigentümern der ZF, Zeppelin- und Ulderup-Stiftung, überworfen und öffentlich Veränderungen im Zusammenspiel der Gremien des Konzerns und der Gesellschafter gefordert.

Vor diesem Hintergrund betont Wolf-Henning Scheider, dass die Eigentümerstruktur der ZF „eine exzellente Basis“ sei, um „das Unternehmen nachhaltig und langfristig stabil aufzustellen“. Sie sei der „Garant für Stabilität und langfristig orientiertes Denken und Handeln“.