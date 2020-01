Weltpremiere bei der Rallye Dakar: Für das berühmteste Offroad-Rennen der Welt entwickelte ZF einen neuen hybriden Antriebsstrang. Der E-Antrieb Cetrax Lite RS verschafft dem Allrad-Truck des Riwald-Dakar-Teams zusätzliche 80 kW Dauer-, 150 kW Spitzenleistung sowie 1400 Nm Drehmoment.

Für diese Weltpremiere stattete ZF gemeinsam mit MKR Technology den Renault C640 des Teams Riwald Dakar mit einem eigens für diesen Zweck entworfenen Antriebsstrang aus, informiert ZF in einer Presseitteilung. Kernstück sei demnach ein spezieller Prototyp des zentralen elektrischen Achsantriebs von ZF. Für den Rallyeeinsatz wurde dieser jedoch hard- und softwaretechnisch neu ausgerichtet. Das Endprodukt hört auf den Namen Cetrax Lite RS.

Cetrax Lite RS unterstütze das Diesel-Hauptaggregat mit zusätzlich abrufbaren 1400 Nm Drehmoment und einer Dauerleistung von 80 kW sowie 150 kW Leistung in der Spitze. Eine besondere Herausforderung sei die Entwicklung einer neuen Übersetzungsstufe gewesen. Mit dieser werden die 13 000 U/min der Asynchron-E-Maschine an die 2.700 U/min angepasst, welche der 1000 PS starke Dieselmotor am Getriebeabtrieb abruft, informiert ZF weiter.

Das Unternehmen liefere neben dem E-Motor eine integrierte Leistungselektronik und das Hybrid-Steuergerät samt Software, die speziell für die Rallye Dakar programmiert worden sei. Im gesamten Antriebsstrang sei zudem ein Automatgetriebe von ZF verbaut, das die Pferdestärken des Dieselmotors passgenau in die richtigen Gänge leitet. Ein ZF-Verteilergetriebe, auf das Verbrenner und E-Aggregat einwirke, mache den Renault-Truck zum Allrad-Offroader. Der Renntruck verdeutliche den Anspruch von ZF, für jedes Fahrzeugsegment eine passende E-Mobility-Technologie zu entwickeln. Das Unternehmen habe daher nicht gezögert, der Anfrage des Rennteams nach einer neuen Antriebslösung nachzukommen. „Die Extremsituation der Rallye Dakar – viel Sand, viele Erschütterungen – bietet uns eine einmalig tolle Chance, unseren Hybrid-Antriebsstrang dem Härtetest zu unterziehen“, so Ralf Boss, Direktor Sonderfahrzeugsysteme bei ZF.

Das Riwald-Dakar-Team mit Pilot Gert Huzink tritt als einziger Teilnehmer der Dakar 2020 mit einem Hybridfahrzeug an. Neben der Symbolleistung für Nachhaltigkeit deuten erste Tests an, dass diese Vorreiterrolle an der Ziellinie belohnt werden könnte, schreibt ZF. Auf Teststrecken in Polen, Frankreich und den Niederlanden holte das Team einige Sekunden gegenüber anderen Fahrzeugen des Rennstalls heraus. Ein Grund für den Zeitvorteil: Durch den Rekuperationseffekt der E-Maschine kann der Pilot die Bremsen später und härter betätigen und den Truck so länger am Limit fahren.

Ähnlich rasant wie beim Testlauf ging es bei der Entwicklung des neuen Antriebsstranges zu. Zwischen dem Start des Projekts und den ersten Erprobungen lagen nur wenige Monate. Auch die Versuchsfahrten gingen schnell über die Bühne: Der neue Hybridantrieb überzeugte sowohl Riwald, MKR als auch ZF mit so sehr mit seiner Leistung und Robustheit, dass sie ihn bereits nach vier Wochen für den Rallyeeinsatz freigaben.