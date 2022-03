ZF-Betriebsratswahl: IG Metall holt klare Mehrheiten

Die IG Metall konnte ihre Mehrheiten bei der diesjährigen ZF-Betriebsratswahl ausbauen. Sowohl im Betrieb N als auch im Betrieb Z war sie die erfolgreichste Liste. Im Betrieb N gehen 28 von 33 Sitzen an die IG Metall, im Betrieb Z 25 von 31 Sitzen. Die Beschäftigten von ZF am Standort Friedrichshafen haben am 14., 15. und 16. März ihre Betriebsräte für die kommenden vier Jahre gewählt.

Bei der Betriebsratswahl ist der ZF-Standort Friedrichshafen in zwei Betriebe aufgeteilt: den Betrieb N für die Bereiche Nutzfahrzeugtechnik, Industrietechnik sowie Kundendienst und den Betrieb Betrieb Z für die Bereiche Zentralfunktionen, Elektrifizierte Antriebe und Gastronomie.

Niedrige Wahlbeteiligung

Im Betrieb N mit 6125 Wahlberechtigten konnte die IG Metall mit 2639 Stimmen 28 der insgesamt 33 Sitze ergattern. Die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) kommt auf drei Mandate, die Listen Wir ZF’ler und MIG Mitarbeiter Interessen Gemeinschaft auf jeweils ein Mandat. Damit gewinnt die IG Metall drei Sitze im Vergleich zur Wahl 2018 hinzu.

Ähnlich sieht es im Betrieb Z aus. Auch dort bekam die IG Metall den größten Teil der Stimmen: 1522 ZF-Mitarbeiter stimmten für die Liste, was zu 25 Mandaten führt. 2018 hatte die IG Metall im Betrieb Z 19 Mandate geholt.

Den Rest der insgesamt 31 Betriebsratssitze teilen sich die Listen Wir ZF’ler (vier Mandate) und CGM (zwei Mandate) unter sich auf. Die Wahlbeteiligung fiel in beiden Betrieben nicht besonders hoch aus. Im Betrieb N haben 55,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, im Betrieb Z sogar nur 42 Prozent.

Das sagen die Wahlsieger

Franz-Josef Müller (IG Metall), Vorsitzender des Betriebsrats Z, bedankte sich laut einer Pressemitteilung bei den Wählern für das „schöne Ergebnis“. „Wir haben mehr Stimmen und mehr Mandate bekommen als 2018“, so Müller. Die Belegschaft habe wohl erkannt und honoriert, wer sich für sie eingesetzt hat, sagte er.

Auch Achim Dietrich (IG Metall), Vorsitzender des Betriebsrats N und Gesamtbetriebsratsvorsitzender, freute sich über den Ausgang der Wahl: „Auf der Basis dieses Ergebnisses und mit diesem Rückhalt in der Belegschaft können wir die Herausforderungen angehen“, teilte er mit.

Der neu gewählte Betriebsrat Z trifft sich am Mittwoch, 23. März, zur konstituierenden Sitzung, der Betriebsrat Z folgt am Freitag, 25. März. Bei diesen Terminen stehen die Wahlen des Vorsitzenden sowie seines Stellvertreters im Mittelpunkt.