Die Streitparteien, die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) und der Autozulieferer ZF, die sich nicht einig sind, ob die Struktur der Betriebsratsgremien bei dem Friedrichshafener Unternehmen dem Betriebsverfassungsgesetz entspricht, haben sich in ihren Positionen angenähert, sind sich aber noch lange nicht einig. Der nächste Gerichtstermin – angesetzt für diesen Donnerstag – ist nach Unternehmensangaben „auf Betreiben der Verhandlungsparteien“ aufgehoben worden. „Ein weiterer Termin könnte für Dezember anberaumt werden“, sagte ein ZF-Sprecher der „Schwäbischen Zeitung“. „Alle Parteien sind guter Dinge, dass die Auseinandersetzung einvernehmlich und damit außergerichtlich beigelegt werden kann und ein neuer Verhandlungstermin damit hinfällig ist.“ Bereits im Juli hatten die Streitenden einen Verhandlungstermin verschoben.

Kern des Streits ist die Frage, ob das sogenannte neue Obergremium, das der Tarifvertrag seit der Betriebsratswahl in diesem Frühjahr vorsieht, rechtmäßig ist. Die CGM hatte das Gericht angerufen, weil die Gewerkschaft sich vom neuen Aufbau der Mitarbeitervertretung bei ZF in ihrer Betriebsratsarbeit behindert fühlt. „Wir sind nicht gegen die neue Struktur an sich“, hatte Sebastian Scheder, Geschäftsführer der CGM-Geschäftsstelle Schweinfurt, der die Gewerkschaft bei dem Streit vertritt, im Sommer gesagt. „Wir fordern aber, dass das Obergremium auf 16 Personen ausgeweitet und paritätisch besetzt wird. Nur dann ist gewährleistet, dass auch kleine Listen die Chance haben, in das Obergremium zu kommen.“ Werde diese Forderung erfüllt, werde die CGM die Klage zurücknehmen.

Die CGM wollte sich am Mittwoch nicht zu Details der Gespräche äußern. „Wir befinden uns in Vergleichsverhandlungen, die andauern“, sagte David Neumannm Geschäftsführer der CGM-Geschäftsstelle Friedrichshafen.

Der Betriebsrat am Standort Friedrichshafen teilt die Bedenken der CGM nicht. „Nach einer Einarbeitungsphase erleben wir aktuell, dass es dadurch einige Verbesserungen gibt, unter anderem können sich die Betriebsratsgremien N und Z besser um die spezifischen Interessen der Beschäftigten kümmern“, sagte Betriebsratssprecher Gunnar Flotow der „Schwäbischen Zeitung“. „Gleichzeitig bedarf es eines Koordinationgremiums, das dafür sorgt, dass die Arbeitsbedingungen am Standort Friedrichshafen nicht auseinanderdriften. Dort werden Themen behandelt, die den gesamten Standort betreffen und einheitlich geregelt werden sollen.“ Im aktuellen Fall handele es sich um einen Rechtsstreit zwischen der CGM und dem Unternehmen ZF. „Weil die Betriebsräte am ZF-Standort Friedrichshafen keine Verfahrensbeteiligten sind, äußern wir uns nicht tiefergehend zu den Fragen“, erklärte Flotow weiter.

ZF teilte mit, dass die Parteien darüber verhandeln, „wie die Arbeitnehmervertretungsstruktur am Standort Friedrichshafen noch stärker dahingehend geregelt werden kann, dass auch die Interessen kleinerer Gruppierungen in den Betriebsräten angemessen berücksichtigt sind.“ Grundsätzliches Anliegen sei es, „dass die Interessen seiner Belegschaft durch den Betriebsrat bestmöglich vertreten werden. Dazu gehört auch, den unterschiedlichen Interessenlagen einer am Standort Friedrichshafen stark heterogenen Belegschaft angemessen gerecht zu werden“, sagte der Sprecher. „Insofern war eine Aufteilung des früheren Betriebsratsgremiums in zwei Gremien naheliegend – eins für die Produktions- und produktionsnahen Mitarbeiter, ein weiteres für Mitarbeiter aus Verwaltung, Zentraler Forschung und Entwicklung und weiteren Zentralfunktionen am ZF-Konzernsitz.“