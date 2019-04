ZF beteiligt Mitarbeiter am Unternehmenserfolg

Mit einer betrieblichen Erfolgsbeteiligung in Höhe von 1100 Euro brutto honoriert ZF die Leistungen seiner Mitarbeiter im vergangenen Jahr. Das berichtet das Unternehmen.

Die Prämie wird demnach an die in Vollzeit beschäftigten Tarifmitarbeiter an den deutschen Standorten gezahlt. Hinzu kommt eine Prämie in Höhe von 15 Euro für jedes volle Jahr der Betriebszugehörigkeit.

„Mit ihrem persönlichen Einsatz haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu beigetragen, ZF als einen der führenden Automobilzulieferer weiter voranzubringen und neue Lösungen für die Mobilität von morgen zu entwickeln. Diese Leistung honorieren wir mit der betrieblichen Erfolgsbeteiligung“, sagt Sabine Jaskula, ZF-Vorstandsmitglied für Personal und Recht und Arbeitsdirektorin.

53.000 Beschäftigte bekommen Erfolgsbeteiligung

Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der ZF Friedrichshafen AG, ergänzt: „Die betriebliche Erfolgsbeteiligung ist eine wichtige Anerkennung für die Kolleginnen und Kollegen, die sich Tag für Tag für ZF ins Zeug legen. Die Zahlung ist zwar geringer als im Vorjahr und spiegelt damit das Ergebnis von ZF wider, nicht aber die Leistung der Beschäftigten. An vielen Standorten hatten wir 2018 eine Rekordauslastung mit Überstunden und Wochenendarbeit. Wir sehen im Ergebnis aber auch die sich abschwächende Konjunktur und höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. 1100 Euro plus Treueprämie sind ein dementsprechender Anteil am wirtschaftlichen Erfolg von ZF.“ Im vergangenen Jahr hatte ZF noch eine Beteiligung von 1480 Euro ausgezahlt.

Die betriebliche Erfolgsbeteiligung wird zusätzlich zu der tarifvertraglich festgelegten Vergütung gezahlt und – angeglichen an die individuelle Arbeitszeit und unterjährige Unternehmenszugehörigkeit – mit dem April-Entgelt an insgesamt rund 53.000 anspruchsberechtigte Beschäftigte in Deutschland überwiesen.