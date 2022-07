ZF begrüßt 32 Jungfachkräfte

Grund zur Freude hatten 32 Auszubildende am ZF-Standort Friedrichshafen. Im Rahmen einer Feierstunde im Kasino von Werk 1 erhielten sie laut Unternehmen ihre Abschlusszeugnisse aus den Händen von Lars Manske, Standortpersonalleiter für den Nutzfahrzeugbereich.

„Sie verfügen nicht nur über das nötige Handwerkszeug, sondern auch einen frischen Blick. Und gerade damit können Sie uns sehr helfen – sprechen Sie alle Themen an, die Ihnen auffallen“, erklärte Manske in seiner Ansprache an die neuen Kolleginnen und Kollegen. Die Transformation des Nutzfahrzeugbereichs sei dabei zwar eine anspruchsvolle Aufgabe, „aber ich glaube an eine gute Zukunft für uns alle“, so Manske weiter.

Drei der Jungfachkräfte schlossen ihre Berufsausbildung mit einer „sehr guten“ Note ab: Sina Sauter und Lisa Wielath, beide Industriekaufrau mit Zusatzqualifikation, verdienten sich damit genauso einen IHK-Preis wie Aylin Sailer, die sich für eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik entschieden hatte.