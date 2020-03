ZF-Azubis engagieren sich für den guten Zweck.

Unter dem Titel „ZF Helping Hands: 100 Jahre – 100 Azubitage“ stoßen die 330 Azubis und Studierenden der Dualen Hochschule am Standort Friedrichshafen ein groß angelegtes Sozialprojekt an. An insgesamt 100 Azubi-Arbeitstagen stehen sie für unterschiedliche Arbeiten in sozialen, ehrenamtlichen oder öffentlichen Einrichtungen und Vereinen unentgeltlich zur Verfügung. In diesem Jahr feiert ZF 100 Jahre Berufsausbildung am Häfler Standort Friedrichshafen. Die Auszubildenden selbst wollen im Jubiläumsjahr aber nicht nur feiern, sondern auch Gutes tun, wie es im Schreiben des Unternehmens heißt. Egal, ob es um die Renovierung eines Raum in der Kindertagesstätte geht, das Gassigehen mit Hunden aus dem Tierheim oder den Wocheneinkauf für die Bewohner des Seniorenzentrums – die ZF-Azubis bieten im Jahr 2020 ihre Hilfe an. Die Aktion läuft jetzt an und dauert bis Ende dieses Jahres. „Für ZF ist gesellschaftliche Verantwortung ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur“; sagt Hermann Sauter, Personalleiter am Standort Friedrichshafen. „Viele unserer Mitarbeiter weltweit engagieren sich in unterschiedlichen Projekten mit den Schwerpunkten Bildung, Soziales, Kunst und Kultur sowie Natur- und Landschaftsschutz. In diesen Rahmen fügt sich auch die Aktion unserer Auszubildenden hervorragend ein.“ Um die „helfenden Hände“ bewerben können sich soziale Einrichtungen oder Vereine aus dem gesamten Bodenseeraum über die Website zf.com/helpinghands. Foto: ZF