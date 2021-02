ZF-Antriebsstrang feiert mit Mahindra Racing Premiere

Erstmals geht der zusammen mit Mahindra Racing vollständig neu entwickelte Antriebsstrang beim Saisonauftakt am 26. Februar in Saudi-Arabien ins Rennen. Für diese Saison liefert ZF neben E-Motor und Getriebe auch eine Leistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid.

Ist die Entwicklung eines von Grund auf neuen E-Antriebs für den Spitzenmotorsport bereits eine große technische Herausforderung, mussten die ZF-Ingenieure im Jahr 2020 eine weitere, ungewohnte Hürde nehmen: Bedingt durch die Corona-Pandemie hat ZF unter sehr schwierigen Bedingungen in den vergangenen 18 Monaten gemeinsam mit den Mahindra-Ingenieuren einen ganz neuen elektrischen Antriebsstrang für das aktuelle Fahrzeug entwickelt, wie es vonseiten des Unternehmens heißt. Mit ZFs bisherigen Erfahrungen in der Formel E sei es gelungen, den technischen Ansatz noch einmal zu optimieren, insbesondere bei Gewicht und Effizienz. „Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch und das gilt auch für den Motorsport. Als bedeutender Anbieter von elektrischen Antriebslösungen stellt sich ZF in der Formel E dem Wettbewerb um Effizienz und Speed. Beides wollen wir auf der Rennstrecke und bei der Entwicklung neuer Technologien zeigen“, sagt ZF-Vorstandsvorsitzender Wolf-Henning Scheider. Nun seien Antrieb und Fahrzeug von Mahindra Racing fertig für die siebte Saison in der weltweit ersten Rennserie für rein elektrisch angetriebene Formelfahrzeuge. Sie wird in diesem Jahr erstmals als FIA-Weltmeisterschaft ausgetragen. Nach dem Saisonauftakt i stehen im vorläufigen Terminkalender noch sechs weitere Rennen in Rom, Valencia, Marrakesch, Monaco und Santiago de Chile.

„ZF nutzt die Erfahrungen aus der Anwendung von Technologie unter härtesten Bedingungen im Motorsport, um für die Serienprodukte zu lernen“, sagt Stephan von Schuckmann, im ZF-Vorstand verantwortlich für die Division Electrified Powertrain Technology. So setze der Formel-E-Antriebsstrang von ZF auf Siliziumkarbid im Wechselrichter. Dieses Halbleiter-Material gelte als vielversprechende Alternative zum Silizium, da es bei gleicher Leistungsfähigkeit einen deutlich höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Siliziumkarbid-Chips können die Reichweite von E-Fahrzeugen um bis zu sieben Prozent erhöhen. Gleichzeitig macht die hohe Effizienz Siliziumkarbid-Halbleiter ideal für 800-Volt-Antriebssysteme. Damit lasse sich die Ladezeit eines E-Autos gegenüber der aktuellen 400-Volt-Technologie fast halbieren. Für ZF sei die Elektrifizierung des Antriebs ein wichtiger Hebel, um die CO₂-Emissionen im Straßenverkehr zu senken.