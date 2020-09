Michael Neumann hat am Dienstag die Leitung des Vertriebs der ZF Friedrichshafen AG übernommen. Der 52-jährige Diplomingenieur für Maschinen- und Anlagenbau bringt laut ZF ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Automobilbranche mit.

Er arbeitete 20 Jahre für den US-Automobilzulieferer Delphi und war dort zuletzt als Vertriebsverantwortlicher tätig. Nach dem Studium des Maschinen- und Anlagenbaus an den Universitäten Gelsenkirchen und Duisburg und verschiedenen Vertriebspositionen wechselte Neumann im Jahr 2000 zu Delphi Automotive. Diverse Vertriebs-, Organisations- und weitere Managementfunktionen in Deutschland, Luxemburg und den USA führten Neumann in den vergangenen Jahren bis an die Spitze des Vertriebsressorts des US-Automobilzulieferers Delphi Technologies sowie in die Geschäftsführung der Delphi-Powertrain-Systems Germany GmbH.

Neumann folgt bei ZF auf den derzeitigen Leiter des Vertriebsressorts Matthias Benz, der das Unternehmen Ende September auf eigenen Wunsch verlässt, um seine Karriere außerhalb des ZF-Konzerns fortzusetzen.