ZF übernimmt Titelpatronat beim Firmenlauf Friedrichshafen

Der Häfler Firmenlauf hat 2017 erfolgreich Premiere gefeiert. In diesem Jahr erwarten die Veranstalter mehr als 2500 Firmenläufer aus 160 Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der diesjährige Firmenlauf findet rund um die neue Messe am Donnerstag, 19. Juli, statt. Der Startschuss fällt um 18 Uhr. Die ZF Friedrichshafen AG ist ab diesem Jahr Titelsponsor und bindet die Veranstaltung als Leuchtturmprojekt in das Betriebliche Gesundheitsmanagement ein.

„Wir freuen uns sehr, dass der Firmenlauf so positiv in der Bodensee-Region angenommen wurde. Unser Ziel ist es, neben der nun zukünftigen Kooperation mit ZF als Namensgeber der Veranstaltung, dass auch weitere Unternehmen den Dreiklang aus „Sport, Party und Betriebsausflug“ für ihre Mitarbeiter nutzen“, sagt Ralf Niedermeier von der ausrichtenden Agentur „n plus sport“ GmbH und fügt hinzu „Beim Firmenlauf gilt es einer gemeinsamen Richtung zu folgen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen – und dabei rückt die betriebsinterne Hierarchie ganz in den Hintergrund.“ Gemeinsam mit Kollegen Sport treiben und einen geselligen Abend verbringen, fördere und unterstütze nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch den Teamgedanken und das Miteinander im Unternehmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. So müsse man beim Firmenlauf kein Spitzensportler sein. Auch Hobbyläufer oder komplette Nicht-Sportler seien begeisterte Teilnehmer eines Firmenlaufs. Wer möchte, kann entlang der Fünf-Kilometer-Strecke auch gehen oder walken. Für ausreichend Unterhaltung und Verpflegung auf der Laufstrecke ist mit einer Sambaband, einem mobilem DJ und einer Getränkestation gesorgt.

Die Veranstalter planen für die Weiterführung des Firmenlaufs zudem einige Optimierungen und Änderungen bei der Streckenführung und dem Rahmenprogramm. Was bei der zweiten Auflage bestehen bleibt, ist der Grundsatz „Laufend Gutes tun!“. Der Veranstalter spendet pro Teilnehmer einen Euro an soziale Projekte aus der Region.

Anmelden kann man sich ab sofort online unter

www.firmenlauf-fn.de