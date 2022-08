Zeugnisübergabefeier an St. Elisabeth

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Juli standen in der festlich geschmückten Turnhalle der St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler mit ihren Leistungen ganz im Mittelpunkt. Zu Beginn konnte beim Impuls zum Thema „Melodien meines Lebens“ verschiedenen „Melodien“ der vergangenen Jahre gelauscht werden. Anschließend hob Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger in ihrer Rede vor allem hervor, wie viel Verzicht die Jugendlichen in den letzten beiden Jahren hatten üben müssen und wie oft tatsächlich der Wunsch, wieder in die Schule gehen zu dürfen, geäußert worden war. Sie lobte, wie toll alle Absolventinnen und Absolventen diese Krisenzeit gemeistert und mit dem Lernen nicht nachgelassen hatten.

Anschließend wurden die Zeugnisse übergeben. Der Gesamtdurchschnitt aller vier Klassen ist 2,3. 26 Schülerinnen und Schüler erhielten für besonders gute Leistungen einen Preis und 47 eine Belobung.

Die Jahrgangsbeste schloss das Schuljahr mit einem Traumschnitt von 1,0 ab. Zweimal wurde der Sonderpreis in Bildender Kunst und einmal der Sonderpreis im Fach Sport übergeben. Die Deutsch Französische Gesellschaft zeichnete insgesamt 4 Schülerinnen wegen herausragender Leistungen im Fach Französisch aus. Die Sparkasse Bodensee verlieh den Sonderpreis im Fach Mathematik und eine Schülerin wurde für ihr Soziales Engagement als Obercheerleaderin geehrt.

Nach der feierlichen Übergabe konnten alle gemeinsam im Schulhof miteinander anstoßen und die Häppchen vom Buffet genießen.

Die Schulgemeinschaft von St.Elisabeth wünscht ihren Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.