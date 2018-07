Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in zwei Mehrfamilienhäuser in der Georgstraße begangen wurden. Beide Male gelangten der oder die Täter über nicht abgeschlossene Haustüren in das Gebäude. Gestohlen wurden eine Handtasche samt Inhalt sowie eine Digitalkamera. Im zweiten Fall fielen den Einbrechern mehrere hundert Euro in die Hände.