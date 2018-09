Zeugen gesucht: Unbekannte randalieren im Yachthafen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem mehrere Sportboote im Hafen des Württembergischen Yachtclubs in Friedrichshafen beschädigt wurden.

Wie die Beamten mitteilten, hätten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag (14.09.) auf Samstag (15.09.) von der Uferstraße in Friedrichshafen aus einen Steg im Hafen betreten und dort an fünf angelegten Motor- und Segelbooten die Abdeckung aufgeschlitzt.

Bei einem Motorboot wurde zudem noch eine Sitzfläche zerschnitten. Der Gesamtschaden wird auf rund 4.600 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

