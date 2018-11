Zu einer verletzten Person ist die Polizei am Donnerstag, 3.15 Uhr, auf Höhe des Zeppelin-Denkmals in der Häfler Friedrichstraße gerufen worden. Dort trafen die Beamten einen 22-jährigen Mann mit schweren Verletzungen an, der angab, von mehreren Männern geschlagen worden zu sein. Wie die Polizei berichtet, konnte der Verletzte keine Beschreibung der Männer angeben. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, die Polizei anzurufen, Telefon 07541 / 70 10.