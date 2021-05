Drei Einbrecher im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sind am Dienstag beim Einsteigen in den Wertstoffhof Ailingen von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter bereits Autobatterien und Hosen in ihre Rucksäcke gepackt und waren dabei, den Zaun zu übersteigen, als sie von dem Zeugen gestellt wurden. Auf die Täter kommen nun Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls zu.