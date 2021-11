Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein Smart-Fahrer am Donnerstag gegen 23 Uhr in der Meistershofener Straße in Friedrichshafen einen geparkten VW Golf touchiert und danach das Weite gesucht hat.

Ein Zeuge konnte laut Polizeibericht den Vorfall beobachten, notierte das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten, die den hinterlassenen Sachschaden auf rund 2000 Euro schätzen, leiteten ein Strafverfahren ein.