Vergangenes Wochenende haben die Zeppelinos vom Kanusport Friedrichshafen mit einem starken Team an den deutschen Drachenbootmeisterschaften in München teilgenommen. Gestartet wurde in den verschiedenen Altersklassen Open, Mixed und Women auf den klassischen Strecken 200 und 500 Meter sowie der 2000-Meter-Langstrecke. Teamchef Matthias Kauter hat es laut Rennbericht geschafft, aus den mehr als 80 Einzelsportlern Bootsbesetzungen zusammenzustellen, die in allen Rennen gut mithalten konnten. Auch die Teamkapitäne Walter Kolb, Diana Bachmaier, Karl Zimmerer und Valerie Klassen feuerten ihre Mitpaddler vor den Rennen an. Gerade für die Neueinsteiger auf nationalen Meisterschaften gab es manch herausfordernde Momente im Rennen. Die neu zusammengestellte Schlagreihe im Zeppelinos 2-Boot mit Erika Hofmann und Petra Kienle hat sich in kurzer Zeit aufeinander eingestellt und alle gestarteten Rennen mit dem Team sicher bis über die Ziellinie gebracht. Insgesamt belohnte sich der Häfler Verein fünfmal mit Silber und zweimal mit Bronze. Damit glückte dem VfB die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in spanischen Sevilla.