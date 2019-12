Zeppelinos triumphieren beim Drachenboot-Indoor-Cup in Stuttgart und Ulm

Von wegen besinnliche Vorweihnachtszeit. Zerwühltes Wasser und viel Geschrei im Hallenbad: So läuft ein Drachenboot-Indoor-Cup ab. An den vergangenen beiden Wochenenden waren die Zeppelinos vom Kanusport des VfB Friedrichshafen mit viel Engagement bei den Indoor-Cups in Ulm und bei den Stuttgarter Broncos der Kanugesellschaft Stuttgart am Start.

Sowohl das Ulmer Donaubad als auch das Hallenbad in Stuttgart-Vaihingen waren in diesem Jahr wieder Austragungsort für diese spezielle Disziplin des Drachenbootsports. Beim Indoor-Drachenboot sitzen sich zwei Teams im Drachenboot gegenüber und versuchen, nach dem Startkommando jeweils mit vollem Paddeleinsatz das gegnerische Team „wegzuschieben“ – genau wie bei einem Tauziehen.

Sowohl in Stuttgart als auch in Ulm bewiesen die Zeppelinos, dass sie in Sachen Muskelkraft ganz vorne dabei sind. Die Häfler Kanusportler gingen in den Kategorien Open und Mixed an den Start und ließen der Konkurrenz aus Süddeutschland keine Chance. Besonders in Ulm beeindruckten die Drachenbootpaddler vom Bodensee mit ihrem Paddeleinsatz und ließen alle anderen 35 Bootsbesatzungen hinter sich.

Unter kräftigen Anfeuerungsrufen des gesamten Teams konnten sich die Friedrichshafener Boote die entscheidenden Zentimeter erarbeiten. Am Ende des Tages hielten die Zeppelinos Pokale für die ersten Plätze in Händen.