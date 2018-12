Zeppelinos räumen in zwei Hallenbädern ab

Mit Beginn der kalten Jahreszeit haben die Zeppelinos ihre Paddelaktivitäten ins Hallenbad verlegt und sind am Wochenende in unterschiedlichen Besetzungen bei den Indoor Cups in Ulm und bei den Stuttgarter Broncos der Kanugesellschaft Stuttgart am Start gewesen. Mit großem Erfolg, wie der Verein in seiner jüngsten Mitteilung verkündet.

Tauziehähnlicher Charakter

Das Ulmer Donaubad und das Hallenbad in Stuttgart-Vaihingen waren beide fest in Paddlerhänden: Beim Indoor Paddel sitzen sich jeweils zwei Teams im Drachenboot gegenüber und versuchen, das gegnerische Team wie beim Tauziehen wegzuschieben.

Gestartet wurde in sämtlichen Kategorien (Mixed, Damen und Open). Diana Bachmeier, Walter Kolb und Matthias Kauter konnten stolz auf die Teams sein: An beiden Wettkampftagen reichten die Kräfte am Ende durchwegs für die Plätze eins bis drei.

Spaß steht im Vordergrund

Für sämtliche Teilnehmenden bei den beiden Wettbewerben stand eindeutig der Spaß und das Zusammentreffen mit den befreundeten Drachenbootteams aus dem gesamten süddeutschen Raum im Vordergrund.