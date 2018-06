Zeppelinflug von Friedrichshafen nach Sarajevo gewünscht

Seit 20 Jahren gibt es den Schüleraustausch zwischen den Partnerstädten Sarajevo und Friedrichshafen. Die Schüler des „Prva Gimnazija Sarajevo“, das erste Gymnasium Sarajevos, und die beiden Häfler Gymnasien Karl Maybach (KMG) und Graf Zeppelin (GZG) besuchen sich regelmäßig zweimal im Jahr. Bei einem Festakt im Cinema KMG gab es neben Rückschau und Ausblick musikalische und tänzerische Darbietungen von Schülern beider Schulen. Eines wurde deutlich: Die Freundschaften und gegenseitige Achtung gehen über einen Schüleraustausch hinaus.

Der erste Austausch fand 1988 noch mit der Realschule in Ailingen statt, die gemeinsam mit dem ersten Gymnasiums Sarajevos in Kontakt trat. Jasmina Melkic vom bosnischen Gymnasium war von Anfang an dabei. Ein Fakt auf den die damalige Lehrerin und heutige Schulleiterin stolz ist. Trotz der Kriegsjahre, die einen Austausch von 1992 bis 1996 unmöglich machten, rissen die Kontakte nie ab. Christoph Felder, Rektor des KMG und Herman Dollak, Rektor des GZG, resümierten die Geschichte des Schüleraustausches. Beide haben ihre Rede auf Bosnisch gehalten und für die deutschen Gäste gab es via Bildschirm die Übersetzung. Sie erinnerten an die Anfänge, die Zwangspause und den Krieg, der in der Stadt seine Spuren hinterlassen hätte. Auch wenn die ersten bosnischen Schüler 1997 wieder nach Friedrichshafen kamen, „war noch nicht daran zu denken, wieder nach Sarajevo zu fahren“, sagte Dollak. Seit 2001 gibt es wieder regelmäßigen Austausch. Im Frühjahr fahren die bosnischen Schüler nach Friedrichshafen, die Häfler Schüler reisen im Herbst nach Bosnien.

Beliebtester Schüleraustausch

„Das ist mitlerweile unser beliebtester Schüleraustausch. Oft müssen wir Schülern absagen, da unsere Teilnehmerzahl auf 30 beschränkt ist“, sagt Lehrerin Rebecca Schnell vom GZG, den sie zusammen mit ihren Kolleginnen Dagmar Mader und Marianne Mohr betreut. Mohr moderierte mit den Abend. Das entging Bürgermeister Stefan Köhler nicht, der am Ende des Festakts nochmals zum Mikro griff. „Es ist wunderschön mitzuerleben, wie dieser Austausch von Respekt lebt und Freundschaften gewachsen sind, die über das berufliche Engagement hinaus gehen“, dankte er den Beteiligten, die sich seit Jahren engagieren.

Die Rückschau wurde auch in Bildern festgehalten. Besuche der unterschiedlichen Kirchen in Sarajevo waren zu sehen, Freizeitgestaltung, Landschaft in und um Sarajevo und Museumsbesuche. Hätte das Organisationsteam einen Wunsch frei, „dann einen Zeppelinflug von Friedirchshafen nach Sarajevo“, sagte Marianne Mohr. Die Schüler der Schulen genossen die Zeit in dem jeweils anderen Land. Neben Freunden hätten sie die Kultur und Geschichten vom Krieg aus erster Hand erfahren.