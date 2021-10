Zeppelin Universität zeichnet Studierende für besondere Leistungen aus

Die Zeppelin Universität (ZU) hat Studierende für besonderes universitäres und außeruniversitäres Engagement mit Stipendien ausgezeichnet. Befreundete Unternehmen, Institutionen, Stiftungen oder Privatpersonen übernehmen ganz oder teilweise die Studiengebühren.

Gleich 22mal wurde das ZU-Stipendium vergeben. Es honoriert unter anderem herausragendes Engagement im kulturellen Bereich, gesellschaftliches Engagement sowie überragende sportliche Leistungen. Dieses Stipendium ging im Bachelor an Klara-Maria Bremer, Andreas Flach, Andreas Günther, Louisa Huber, Sivany Kanagalingam, Luca Kuhlmann, Luis Lemmen, Rocco Puente Bartel, Jonathan Rauch, Moritz Schneider (mitfinanziert von der Stiftung ZELOS für Bildung, Talente und Potenziale), Katharina Schöttle, Helena Siegel und Kyra Spahn, im Master an Deniz Avan, Finn Büttner, Burak Ekinci, Leon Erlenhorst, Anna Lesche, Madlen Schlatter, Cristina Sirbu und Veronika Sordon.

Das ZU-Stipendium für Absolventinnen und Absolventen von Friedrichshafener Schulen erhielt Simon Fuchsloch im Bachelor. Für Schülerinnen und Schüler aus der Region Bodensee-Oberschwaben vergibt die Josef-Wagner-Stiftung eine limitierte Anzahl an Stipendien, die die vollen Kosten des Kompass-Studiums decken. Dabei haben noch unentschlossene Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit, ein Semester lang „auf Probe“ zu studieren und dabei nach Wahl Kurse der Bachelorstudiengänge zu besuchen. Mit dem Stipendium ausgezeichnet wurden Johanna Kehler, Stella Richter und Lasse Wilde.

Dreimal wurde das Deutschlandstipendium überreicht, das bundesweit Studierende fördert, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Die Hälfte der Fördermittel kommt dabei vom Bund, die andere Hälfte von privaten Stiftern. Das Deutschlandstipendium wurde verliehen an Vitoria De Pieri (unterstützt vom ZUCA | ZU Club der Alumni), Johanna Kaffanke (unterstützt von der LAYER-Grosshandel GmbH & Co. KG, Tettnang) und Johanna Dieckmann (unterstützt von der Merck Finck Stiftung). Vergeben wurden außerdem das „Cicero Masterstipendium“ an Tabea Isabelle Meyers und das „Behörden Spiegel Stipendium“ an Paul Leweke.