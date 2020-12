Zeppelin-Universität will bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden.

Die Zeppelin-Universität (ZU) hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Sie wolle damit ihren Beitrag dazu leisten, das von der Stadt Friedrichshafen ausgegebene Vorhaben der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

2019 wurde die Arbeitsgruppe „Nachhaltige ZU“ ins Leben gerufen. Sie besteht aus Vertretern des Präsidiums, der Verwaltung, der Studierendenschaft und der Wissenschaft. Die Arbeitsgruppe koordiniert die Nachhaltigkeitsprojekte an der ZU und bemüht sich um ein zentrales Wissens- und Ressourcenmanagement. Sie vernetzt sich dazu mit anderen Akteuren innerhalb und außerhalb der ZU, stößt eigene Nachhaltigkeitsprojekte an und greift Ideen zum Thema Nachhaltigkeit auf, die an sie herangetragen werden.

Erste Maßnahmen seien bereits umgesetzt, weitere sind in Vorbereitung, schreibt die ZU weiter. So beziehe die Uni bereits seit 2019 Ökostrom aus 100 Prozent regenerativen Energien. Der ZF Campus ist an das Nahwärmenetz im Fallenbrunnen angeschlossen, dessen Energie in einem Blockheizkraftwerk gewonnen wird, das gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad aufweist. Mithilfe einer Förderung durch das „Klimaschutz-Plus“-Programm des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg ist geplant, ein betriebliches Energiemanagementsystem an der ZU einzuführen, das das bereits bestehende kontinuierliche Energiedatencontrolling weiterentwickelt. Die Beleuchtungsanlagen werden an beiden Standorten, also am Seemooser Horn und im Fallenbrunnen, sukzessive auf LED-Leuchtmittel umgestellt und per Bewegungsmelder gesteuert, um Energie zu sparen. In der Mensa wiederum werden Gemüse und Fleisch regional bezogen, und in den Büroalltag ist als Kopierpapier Recyclingpapier mit Zertifizierung des „Blauen Engels“ eingezogen.

Nächstes ehrgeiziges Ziel im Zuge einer geplanten Dachsanierung ist die Installation einer Photovoltaik-anlage auf dem ZF Campus, die einen Beitrag zur Eigenversorgung leisten soll. Bei diesem Projekt wirbt die ZU um Förderer, die sich zu nachhaltigem Bauen bekennen und das Projekt unterstützen wollen. Untersucht wird aktuell außerdem das individuelle Mobilitätsverhalten zwischen den beiden Standorten und dessen Auswirkungen. Vonseiten der ZU wurden dafür 2018 zwei Elektro-Kleinwagen beschafft für Mitarbeitende von Abteilungen, die besonders häufig zwischen den beiden Standorten pendeln müssen. Und im Rahmen des Carsharing-Projekts „Campus Mobil“ stehen ZU-Studierenden und -Mitarbeitenden Elektrofahrzeuge zur Verfügung, die an beiden Standorten geladen werden können.