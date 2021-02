Zeppelin-Universität: Informationstag in Online-Formaten

Die Zeppelin-Universität (ZU) lädt am Samstag, 27. Februar, Studieninteressierte und deren Angehörige zu einem Hochschul-Informationstag ein. Ausgerichtet wird er von 10 bis 12.30 Uhr in Online-Formaten. Unter dem Motto „Uni live!“ haben die Teilnehmenden dabei Gelegenheit, Online-Seminare zu besuchen, einen virtuellen Campus-Rundgang zu unternehmen und mit Dozierenden und Studierenden ins Gespräch zu kommen, wie die Pressestelle der Hochschule mitteilt. Zudem werden die Universität und ihre Bachelor- und Masterstudiengänge in Wirtschaftswissenschaften, Kommunikations- und Kulturwissenschaften, Politik-, Verwaltungswissenschaft und Internationale Beziehungen, Soziologie, Politik und Ökonomie sowie die Masterprogramme in General Management und in Kultur, Medien und Kreativwirtschaft vorgestellt. Außerdem gibt es Informationen über Zulassungsverfahren, Karrierewege und Auslandssemester sowie die umfangreichen Studienfinanzierungs- und Stipendienprogramme. Nächster Studienstart der Bachelor- und Masterstudiengänge an der ZU ist Anfang September. Weitere Informationen und Anmeldung unter zu.de/unilive. Foto: ZU