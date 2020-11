Zeppelin-Universität hilft bei neuem Bildungsangebot

Das Open Government Institute (TOGI) der Zeppelin-Universität (ZU) beteiligt sich an einem ehrgeizigen Projekt des Hessischen Ministeriums für Digitale Strategie und Entwicklung und des IT-Planungsrats. Es hat zum Ziel, ein hochwertiges Bildungsangebot in dem Themenfeld eGovernment und Verwaltungsinformatik zu schaffen, schreibt die ZU in einer Mitteilung. Als Grundlage dafür soll eine digitale Bildungsplattform entstehen, die neue Wege des Lehrens und Lernens ermöglicht und die Personalqualifizierung und -entwicklung der öffentlichen Verwaltung im Bereich der Digitalisierung vorantreibt.

„In Behörden und Verwaltungen werden die Abläufe und Anforderungen in hohem Maße von der Digitalisierung beeinflusst. Entsprechende Kompetenzen der Beschäftigten sind daher eine grundlegende Voraussetzung für eine nachhaltige Verwaltungsdigitalisierung“, sagt Jörn von Lucke, Direktor des TOGI und Inhaber des Lehrstuhls für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik an der ZU.

Das am TOGI in Friedrichshafen zu erstellende Lehrangebot fokussiert sich auf das Themengebiet Open Government. Dies steht für die Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. „Das Lehrangebot zielt darauf ab, Studierenden, Verwaltungsmitarbeitenden und Interessierten aus der Zivilgesellschaft (...) das Konzept ,Open Government‘ wie auch seine praktische Anwendung im Regierungs- und Verwaltungshandeln zu vermitteln“, erläutert von Lucke. Dafür werde in den kommenden Monaten ein neues Lehrangebot erarbeitet und aufgesetzt. Es wird aus Online-Vorlesungen, praxisorientierten Impulsen von Experten, Übungen, Szenarien und Planspielen sowie einem digitalen und interaktiven Lehrbuch bestehen. Studenten sollen befähigt werden, den damit verbundenen Kulturwandel zu verstehen und sich aktiv in dessen Gestaltung einzubringen.